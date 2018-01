Del 14 al 16 de marzo próximo el Parque Científico y Tecnológico de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ofrecerá el curso de Implementación Efectiva de Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria, basado en los requisitos de Global Food Safety Initiative (GFSI).



En la ocasión será presentada la normativa FCSS 22000.



Ante el dictado de este curso surge la siguiente pregunta: ¿Por qué adoptar un sistema de calidad y seguridad de los alimentos que responda a las exigencias de GFSI?



Para el Parque Científico y Tecnológico la seguridad de los consumidores y clientes es la principal responsabilidad de una empresa de alimentos, en cualquiera de las etapas de la cadena de valor.



La adopción de sistemas de gestión reconocidos por GFSI abre cada día más puertas hacia nuevos clientes. Algunos de ellos ya tienen incorporada esa exigencia, una tendencia que irá en aumento con el tiempo. A su vez, permite generar confianza con los clientes y las autoridades del sector alimentario.

Implementar esta normativa permite la aplicación de métodos preventivos y la optimización de recursos para reducir fallas y consecuentemente costos, generar una cultura basada en los comportamientos, mejorar la imagen de la organización, lograr aceptación a nivel internacional y la extensión a toda la cadena alimentaria.



El curso comenzará el miércoles 14 de marzo y será dictado en horario de 9 a 18, hasta completar tres jornadas. Los interesados podrán enviar sus datos personales a [email protected]



Las charlas y disertaciones estarán a cargo de Jorge Comesaña, quien es licenciado en Química. Egresado de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad de Morón. Fue Gerente de Gestión de Calidad de Nestlé para la Argentina, el Uruguay y el Paraguay. Especialista en Calidad Industrial. Tiene una Maestría en Calidad Industrial INTI-UNAS y fue Gerente de Producción y Calidad de La Lácteo y Asesor de empresas en las áreas de Calidad, Inocuidad y Eficiencia Operacional. Actual responsable de Capacitación y Servicios del Parque Científico y Tecnológico de la Facultad de Agronomía de la UBA.



La otra docente será Ana María Domenech, ingeniera Agrónoma de la Universidad Nacional de Cuyo con posgrados en Tecnología de los Alimentos de la FCA de UNC y Master in Food Technology, MITA, Parma University and Buenos Aires University UBA (2013/2015). Consultora independiente para la implementación de Sistemas de Gestión de Calidad e Inocuidad de los Alimentos y Envases y para uso de herramientas del análisis estadístico para el control de defectos, entre otros. Es también certificadora oficial para American Institute of Bakery, Bureau Veritas Certification e IRAM.



Para las pymes que deseen participar para capacitar a su personal, podrán hacerlo accediendo al beneficio que otorga el Parque Científico y Tecnológico (PCyT), a través de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional de la Nación (Sepyme), a través del Régimen de Crédito Fiscal, el que permite descontar los costos del curso para el pago de impuestos.



Mayor información podrá ser recabada en el siguiente sitio de la web: http://www.produccion.gob.ar/capacitacion-pyme2/.



Se aclara que las vacantes son limitadas. y que las inscripciones se puede efectuar de lunes a viernes en horario de 10 a 16 hs.



También se puede llamar por teléfono al (011) 2006-2677 ó (011) 5287-0541/39.

Parque Científico y Tecnológico de la Facultad de Agronomía de la UBA.