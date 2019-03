El hecho de ocultar verdad a sabiendas, puede ser muy dañino.

"Que las mentiras sean necesarias para la existencia, es parte del terrible y problemático carácter de la vida'', decía Nietzsche. La mentira siempre genera malestar y calentura, pero no basta con denunciarla, sino en el tener la capacidad de generar una ola de transparencia, que corte con la del error. En este universo actual nos hemos acostumbrado a la mentira. Mentira es la verdad, es algo común de estos tiempos, según dice la canción popular ¿Qué es la mentira? Asociada al error es la no adecuación de la inteligencia a la realidad. La verdad intenta adecuarse. Es decir, actualmente se sostiene que el animar de ilusión, con promesas que no se cumplirán, alivia del aburrimiento y la desesperanza. Pero ello dura poco, tan poco, como la desconfianza y la incertidumbre llegan prontamente, si un relato se cae ante evidencia. La mentira piadosa que no haga daño a otro es aceptable. Ahora, personas de poco hablar y mucho hacer son las que se necesitan. Es que cuando alguien silenciosamente cumple no gasta energía en aclaraciones.



Normalmente, en algunos campos, se cree que se protege a alguien al no informarlo debidamente, para no provocarle mayor daño. El exitismo moderno solamente sabe plantear el todo positivo sin medir las consecuencias. Lo negativo huele a fracaso. La mentira saca de la tragedia momentánea, pero no lleva a la epopeya victoriosa. En ello, hay un grave error de concepción, y aquí es necesario hacer un paréntesis para distinguir, entre aquel que fantasea con la realidad, el mitómano, y el embustero.



No obstante, con respecto al primero, la angustia llega, si se busca idear con la realidad. Es decir, cuesta entender a aquellos que intentan fantasear con la verdad diciendo cosas que no lo son. El hecho de la mentira piadosa, en ocasiones resulta menos grave, pero no se puede vivir eternamente de ella.



Actualmente, a toda denuncia, aun sin fundamentos serios, no la subestiman. Pero, ello suele alimenta la desconfianza y el temor a ser escrachado. ¿Qué sociedad estamos creando si tenemos que empezar a investigar quien denuncia un hecho verdadero o no?



Con respecto al segundo, el que busca instalar la mentira, tiene que procurar afirmaciones falsas que hasta el mismo se las crea. El hecho de ocultar verdad sin saber no constituye delito. Sin embargo, el guardarse algo a sabiendas, puede ser algo muy dañino. Es decir, la verdad a medias para conseguir algo puede salvar a alguien, pero también puede condenar a muchos.



Con respecto a la tercera y última, la mentira embustera, es aquella que busca desesperadamente llamar la atención para conseguir algo que necesita. Es la que logra acaparar las cámaras, para lograr ser el centro del universo a cualquier precio ¿Se tiene idea de las consecuencias de este actuar?



Así y todo confiamos que la sociedad debe funcionar bajo la presunción de la probabilidad. Al fin y al cabo Nietzsche tenía razón al afirmar que buscamos la verdad, pero el mentir por miedo, muchas veces es utilizado como un arma para subsistir. La mentira de estos tiempos ignora los hechos porque sólo apela a un entorno emotivo. Oportunamente, "miente aquel que tiene una cosa en la mente y expresa otra distinta con las palabras u otros signos''.

Por Diego Romero

Periodista, filósofo y escritor.