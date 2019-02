ÚLTIMA NOTA



Un manuscrito de 1877 de aparente autoría de una hija de Carlos María de Alvear, Joaquina, sostenía que José de San Martín había sido engendrado por su abuelo don Diego de Alvear y Ponce de León y una indígena correntina. A partir de allí, descendientes de la familia Alvear en base a relatos del seno familiar reconstruyó las circunstancias en las que habría tenido lugar el contacto entre la aborigen y el marino en 1778, cuando desarrollaba su labor como oficial científico a cargo de la segunda comisión demarcadora de límites, del Tratado entre España y Portugal en San Idelfonso, en octubre del año anterior. Dicha comisión debía establecer la línea divisoria entre los dominios de ambas coronas en América.

En Yapeyú descansan los restos de los padres del prócer: Gregoria Matorras y Juan de San Martín.



Alvear asentó sus observaciones en un diario de viaje, donde se advierte -de puño y letra del marino- que fue sólo a partir de la Navidad de 1783 que partía desde Buenos Aires para efectuar la demarcación de los ríos Paraná y Uruguay, donde pudo hallarse en zonas aledañas a las misiones guaraníticas. Fue enviado como "Primer Comisario de la Segunda División de la Demarcación de Límites entre los Dominios de España y Portugal, por el señor Virrey de Buenos Aires'' "firmado en esta ciudad a cuatro de marzo de 1784. Este documento se encuentra contenido en Sabina de Alvear y Ward, Historia de don Diego de Alvear y Ponce de León, apéndice nº 2, Madrid, 1891. La autora explica por qué no partió en 1778 como señalan los relatos familiares: "... para mandar una de estas cinco divisiones fue nombrado por España Diego de Alvear a propuesta del Cuerpo General de la Armada con el título de Comisario de la demarcación de límites el 30 de marzo de 1778; ... No hubo de surtir efecto este primer nombramiento por oposición que a los marinos hizo el Virrey de Buenos Aires, Sr. Vértiz, que propuso otras personas de su devoción, por lo que aquellos fueron relevados por el Ministro de Indias, Sr. Gálvez, pero no accediendo el Rey en su ilustrada imparcialidad a este arreglo, fueron presentados y nombrados definitivamente en 1783 los capitanes de navío y de fragata José Varela y d. Félix Azara y el mismo Alvear''.



¿Donde estuvo antes de su partida? El historiador Ricardo Piccirilli consigna que "En este mismo año -1777- las cortes de Madrid y Lisboa celebraron un acuerdo para zanjar las dificultades en las cuestiones de límites en la América del Sud, firmado en San IIdefonso y mientras se aprestaba la importante expedición que tendría a su cargo las tareas necesarias, el teniente de navío Alvear fue comisionado para permanecer a la altura de Río de Janeiro, con su buque de vigilancia por las noticias de que una escuadra inglesa se aprestaba para pasar al Río de la Plata. Arregladas las expediciones, la que Diego de Alvear (sic) que había sido designado comisario de la Partida Demarcadora, salió de Buenos Aires el 25 de diciembre de 1783...''. En el mismo sentido, Pedro de Angelis y Sabina de Alvear y Ward quienes señalan "....Salió después para Río de Janeiro y recorrió las costas del Brasil mandando varios buques menores, en la guerra de los cuatro años contra los ingleses..., clara apreciación que confirma que no pudo comenzar su expedición sino hasta diciembre de 1783. Para esta fecha la familia San Martín, con sus cinco hijos -según el escribiente naval- estaba embarcada en la fragata Santa Balbina rumbo a España para llegar a Cádiz el 30 de marzo de 1784, según el "Mercurio de España''. José Francisco ya tenía seis años de edad.



Otro aspecto es el relativo a la memoria de Joaquina. El hallazgo de otro documento pone serias dudas sobre la veracidad de sus afirmaciones. En el Archivo del Museo Histórico Provincial de Rosario "Doctor Julio Marc'', fue encontrado un expediente judicial sustanciado en 1877 que hace tambalear con un efecto lapidario las afirmaciones de la nieta de don Diego de Alvear. Dichas actuaciones, caratuladas "1877 Don Agustín Arrotea sobre nombramiento de tutor de su esposa'' tramitaron por ante el juzgado civil de Rosario bajo el expediente n¦ 84, cuyo titular fue el juez Nicasio Marin. En Rosario, el 5 de diciembre de 1877, el juez designó tutor legítimo a su esposo don Agustín Arrotea resultando del informe facultativo de fs. 10 que doña Joaquina Alvear de Arrotea se encuentra en estado de demencia. Mas tarde, en 1884 estaba internada en un hospital psiquiátrico por haber perdido la razón.



Indudablemente la existencia de una declaración judicial de demencia habla de la inconsistencia de una afirmación sobre la que se construyó dicha tradición familiar.



Por todo ello no se puede dudar que Juan de San Martín y Gregoria Matorras, son los padres del prócer.

Por el Dr. Miguel Ángel Licciardi

Presidente Asociación Cultural Sanmartiniana de San Juan.