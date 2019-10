La forma de trabajar está cambiando. La mujer está adoptando el trabajo remoto como una alternativa beneficiosa.

Por María Emilia Palá

Equipo de HR en Eventbrite -Mendoza-



En Tecnología y particularmente en la industria del software, es bastante frecuente encontrar a empleadas millennials que quizás tienen el deseo de ser madres pero que en la actualidad, ante contextos cambiantes y priorizando su carrera, deciden postergarlo. La cultura del trabajo está cambiando, y con ese cambio, debemos considerar aquellas políticas que se adapten mejor a las nuevas necesidades de cada persona.



Políticas como las de programas de fertilización hoy en día son contempladas solo por el 1% de las empresas. Observo que se ha avanzado en esa materia ofreciendo a todos los empleados, a través del programa "Carrot'', asistencia en procesos de fertilización. Independientemente se trate de una mujer o un varón el que lo precise. La iniciativa surgió como apoyo a la planificación familiar, ya que muchos de los jóvenes empleados se inclinan por reservar ese plan para el futuro.



De ese modo, tienen la posibilidad de acceder a una plataforma de fertilidad con contenido educativo para ayudarlos a tomar decisiones informados. Además, ofrecemos proveedores y clínicas certificadas donde cada Briteling (como llamamos a nuestros colaboradores) puede realizar su interconsulta.

La cultura de toda organización tiene una incidencia directa en los resultados y los colaboradores, ya que pasan una gran parte del día en el trabajo. Las organizaciones debemos tener en cuenta los cambios en las tendencias y aquellos vinculados a sus expectativas, sobre todo, aquellos relacionados con generar un mayor bienestar.



La posibilidad de que cada colaborarador o colaboradora pueda integrar a su familia al trabajo es un aspecto clave.



Así, la compañía busca brindar el apoyo necesario para las mamás que trabajan: por ejemplo, ofrecer una sala de maternidad disponible en la oficina para fomentar la lactancia materna, es imprescindible en estos tiempos. También contemplar beneficios para madres adoptantes entre los programas de maternidad.



Las flexibilidades como el trabajo remoto o "home office'' y el horario reducido ya forman parte estructural dentro de los programas de acompañamiento, pero muchas organizaciones aún no se hicieron eco de ello. Generar espacios para que el colaborador pueda compartir el trabajo con su familia es un punto que las empresas deberán considerar como un plus en su oferta de beneficios.



En mi caso, la empresa me contrató estando embarazada de mi primer hijo, y con pleno conocimiento de que estaba embarazada. Lo mencioné durante mis entrevistas y la respuesta de los entrevistadores fue: "Buscamos el/la candidato/a ideal, si lo sos, te vamos a acompañar en las diferentes etapas de tu vida''. "Creía que me iban a rechazar con cualquier otra excusa, sin embargo me llamaron para decirme que ya habían hablado con la Obra social para que yo recibiera el servicio en ese mismo momento.



La forma en cómo trabajamos está cambiando, y a su vez, lo que cada uno espera de su empleador. Desde el área de "Recursos Humanos'' tenemos el desafío de pensar nuevas formas de beneficiar a nuestros equipos, que ya no se encuentran supeditadas únicamente a los beneficios monetarios. Promoviendo también la igualdad de oportunidades para los que son papás o mamás y para los que deciden no serlo.