La presidenta de Perú, Dina Boluarte, da una conferencia de prensa el 24 de enero pasado.

Al menos 56 personas han muerto en los recientes enfrentamientos entre la policía y grupos violentos de izquierda radical que buscan la renuncia de Dina Boluarte, presidente de Perú. La mayoría de los constitucionalistas peruanos coinciden en que, si bien cualquier uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes debe ser investigado y, en su caso, sancionado, no hay duda de que Boluarte es presidente legítimo. Ella es una política de izquierda que fue la siguiente en la fila en el orden constitucional de Perú después de que el expresidente, también de izquierda, Pedro Castillo, fuera acusado y destituido de su cargo por lanzar un golpe de estado para obtener poderes absolutos.

El 7 de diciembre, Castillo salió en televisión nacional para ordenar la disolución del Congreso y anunciar que gobernaría por decreto. Fue un autogolpe clásico, como el que llevó a cabo el presidente derechista Alberto Fujimori en 1992. Sin embargo, los presidentes de Argentina, Colombia, México y otros países están dando la vuelta a los hechos, tratando de retratar a Castillo como una víctima inocente.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo en un mensaje grabado en video a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) del 24 de enero en Argentina que "es una infamia lo que le hicieron a Pedro Castillo y la forma en que están reprimiendo a los gente'' en el Perú.

Los presidentes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México, Honduras y Cuba ponen en duda la legitimidad de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, circulando la mentira de que allí hubo un golpe de Estado en el Congreso. Por cualquier medida legal o moral, eso simplemente no es cierto. Lo que es peor, están echando leña al fuego en Perú.

Los presidentes de Colombia, Argentina, Bolivia y Chile hicieron comentarios similares. El dictador cubano Miguel Díaz-Canel, cuyo país no ha permitido elecciones libres en 64 años, había afirmado anteriormente que la destitución de Castillo fue "el resultado de un proceso liderado por las oligarquías dominantes para subvertir la voluntad del pueblo''. Entonces Cuba ahora está dando lecciones de democracia. Que irónico.

Curioso por estas acusaciones, entrevisté al expresidente peruano Francisco Sagasti, quien dirigió el país durante las elecciones de 2021 y transfirió el poder a Castillo. Sagasti, un ingeniero y exasesor del Banco Mundial que la semana pasada se mudó a Washington para unirse al grupo de expertos del Centro Wilson, me dijo que "lamentablemente, algunos líderes de otros países tienen una percepción muy distorsionada de los acontecimientos recientes en Perú''. No hay duda de que Castillo dio orden de disolver el Congreso, lo que fue una violación de la constitución, y que "Estaba en camino de convertirse en un dictador'', me dijo Sagasti.

En cuanto a la presidenta Boluarte, es una presidenta legítima, "porque no ha habido una ruptura del orden constitucional, como algunos quieren hacernos creer'', agregó. Boluarte propuso elecciones generales a principios de 2024.

Los países latinoamericanos deberían estar ayudando al asediado presidente Boluarte de Perú, en lugar de quitarle la alfombra debajo de ella.

Por Andrés Oppenheimer

Columnista del Miami Herald