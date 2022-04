Johnny Hallyday entrando al Stade de France con su Harley llamada "Laura Eyes", que sorteó ese día entre el público asistente al concierto.

Johnny Hallyday fue el rockero francés dueño de esta Harley-Davidson Softail Heritage 1340 que convirtió en "Laura Eyes" tras su travesía de 5.000 km entre Miami y Los Ángeles en 1990.



Para los amantes de la Kustom Kulture, ese movimiento que comenzó en los años 50 en EE.UU. con fanáticos de los autos, pero especialmente de las motos, que disfrutaban modificándolas para tener su vehículo a medida, las palabras "Laura Eyes" tienen un significado especial. Es el nombre que recibió la motocicleta Harley Davidson Softail Heritage 1340 del año 1989, que el rockero francés Johnny Hallyday compró para viajar de Miami a Los Ángeles en 1990, recorriendo 5.000 km en dos meses.



En aquel momento, la moto no lucía como se la conoció al recibir esa denominación. Esto ocurrió cuatro años más tarde, cuando por encargo de Pascal Nègre, entonces director general de Universal Music, la Harley fue llevada al tuneador francés "Too Much Concept", en Cannes, para dejar maravillado al artista francés. Fue en ese momento, al verla, que Hallyday decidió llamarla "Laura Eyes", porque le remitía a los ojos azules de su hija. Pero si la moto ya era famosa entre los Kustom Kulturers por haber sido parte del clip de "I can't stop wanting you" de 1995, tres años después pasó al estrellato cuando el músico la sorteó entre los asistentes a su concierto en el Stade de France, en Paris, en 1998.



El ganador la conservó guardada todos estos años, y decidió ponerla en subasta en la última edición de la exposición de clásicos Rétromobile, que se realizó entre el 16 y el 22 de marzo pasado, en la capital francesa. Allí, "Laura Eyes" fue comprada por 470.840 euros, algo así como 515.000 dólares, y de este modo, entró al particular y selecto grupo de las motocicletas más caras del mundo, aunque en último lugar.



El ranking



El ranking de las motos clásicas más costosas adquiridas en subastas, esta encabezado, y probablemente nunca pierda esa condición de única, por otra Harley-Davidson, aunque del modelo "Captain America" Panhead. Una motocicleta de 1969, que se publicó para la subasta llamada "Profiles in Hystory", en la que se podía comprar todo tipo de artículos de las producciones de Hollywood.



En ese momento, año 2014, por esa Harley pagaron 1.3 millones de dólares, ya que se suponía que era una de las cuatro motos que habían participado del rodaje de "Easy Rider", la película protagonizada por Peter Fonda, en ese mismo año 69. Con el tiempo, el actor desmintió que fuera una de las motos originales, aunque nunca lo documentó, y la operación ya estaba hecha.



La segunda moto clásica más cara que se ha pagado en una subasta, fue la inglesa Vincent Black Lightning de 1951. Fue parte de una edición especial de apenas 33 unidades, que se destacaron por ser la más rápida de esa época. De las 33 solo sobrevivieron 9 y una de ellas, se subastó en 2018 por la asombrosa cifra de 929.000 dólares.



En tercer lugar, otra moto que perteneció a una personalidad, nada menos que a Steve McQueen. Era una Cyclone Board Track Racer de 1915 fabricada por Joerns, pero no fue una moto que el actor de cine hubiera usado en algún film, sino una de las más valiosas de la colección de motocicletas que tenía como hobby. Fue restaurada prácticamente a su estado original por Stephen Wright, y se subastó en 2015 por un valor de 852.000 dólares.



Una Crocker Small Tank original de 1936 es la que sigue en la lista de las más caras adquiridas en subastas. Se trata de la única de las 14 V-Twin construidas a mano por Al Crocker y Paul Bigsby. Esta moto tenía una potencia de 60 CV y una cilindrada 1.491 cm3. Mucho para una moto. Así también fue el precio que pagaron. La subasta ocurrió en 2019 y el precio llegó a 825.00 dólares.



El Salón de la Fama de las motos clásicas ha recibido un nuevo huésped, con +Laura Eyes+, que ha puesto a Hallyday otra vez en la memoria de una generación que amó su rock y su moto, aquella fiel exponente de la Kustom Kulture.





Motos antiguas



El Top Five de las motos antiguas más caras se completa con otra Crocker Small Tank, una de 1937, que también tenía 60 CV en su motor bicilíndrico en V y alcanzaba los 177 km/h de velocidad, siendo la moto más rápida de su tiempo. En 2019, fue vendida al mejor postor en 715.000 dólares.



Los siguientes cuatro puestos en el ranking al que ahora ingresó la Harley-Davidson de Johnny Hallyday, se completa con una Crocker Big Tank de 1939 por la que pagaron 704.000 dólares en 2019, una AJS E95 "Porcupine" de 1954 que tuvo un precio de 675.000 dólares en 2011, una Harley-Davidson "Strap Tank" de 1907 que pagaron 650.000 dólares en 2015 y una Winchester 1910 6hp que tuvo comprador por 580.000 dólares en 2013.