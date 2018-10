Chicos de toda la provincia participan de los Juegos Intercolegiales 2018. En la foto, disputan un partido de vóley.

Por estos días, la atmósfera de la capital sanjuanina se vistió de fiesta. Niños y adolescentes de toda la provincia están disfrutando momentos de emociones y aprendizajes. El motivo son los "Juegos Intercolegiales 2018'', que se transformaron en una expresión de integración entre sanjuaninos llegados a la ciudad desde los cuatro puntos cardinales. Sin dudas, este es un sueño que desde hace décadas, los hijos de esta tierra anhelaban. Aquellos niños que en las décadas de 1970, 80 y 90, querían participar de eventos deportivos de esta magnitud. Hoy se está haciendo realidad con alrededor de 15.000 chicos que participaron en el maratón de apertura. La organización de los Juegos está a cargo del Ministerio de Educación y la Secretaría de Estado de Deportes de San Juan, que no dejó detalles al azar.



En ese sentido, estos intercolegiales tienen varias aristas para destacar. Uno de ellos y de suma importancia es la integración social de los alumnos que estudian y viven en departamentos alejados a la capital de los sanjuaninos. Cientos de chicos de Valle Fértil, Jáchal, Iglesia, Sarmiento y 25 de Mayo comenzaron a vivir una experiencia sin igual. Es como si fueran unos mini Juegos Olímpicos, con todo lo que ello implica. Conocer y competir en centros deportivos como el Estadio "Aldo Cantoni'', que es epicentro de eventos deportivos internacionales, como también jugar en diferentes estadios, es algo soñado por ellos. Pero también para aquellos adultos que de niños, quisieron participar de unos juegos de envergadura como son los que se disputan actualmente, tal como muchos lectores lo expresaron a través del tiempo en sus opiniones a este diario, insistiendo a que se los organice con la participación de todos los departamentos.



En estos días, se ven niños y adolescentes que con asombro miran el estadio cerrado, defienden su camiseta y el orgullo de representar a esa escuela tan amada, que en muchos casos está a decenas de kilómetros del centro. Chicos que viajaron en colectivos de larga distancia que los trasladan a los centros de competencia y luego los llevan a los distintos hoteles donde se hospedan. La mayoría de estos chicos llegados de lugares recónditos de la provincia no conocían la capital sanjuanina. Pero al fin se está dando.



Por ejemplo, desde Usno, Balde de Las Chilcas, Sierra de Riveros y de Chávez y San Agustín, llegó la delegación de 300 chicos que representan a Valle Fértil. Del Norte de la provincia llegaron las niñas de la Escuela "Videla Tello'', de Jáchal. Ellas compiten en handbol en el Cantoni y los chicos de la Escuela "Provincia de Santa Cruz'', de Iglesia, juegan al vóley en Banco Hispano. La mayoría no conocía el centro. Por tal motivo, los profesores se organizan en los ratos libres para llevarlos a pasear. Estos son sólo algunos ejemplos de lo importante que es la integración social y que todos los sanjuaninos que viven lejos de la capital, puedan llegar y conocer lo que es parte de su provincia.



Con este marco de alegría infantil, utilizando el deporte, cultura y educación, la enseñanza de valores está en auge en la tierra del Maestro de América, Domingo Faustino Sarmiento. El deporte unido a la importancia de inculcar el cumplimiento de horarios, respeto, disciplina, compañerismo, entre otras enseñanzas, forman parte de la educación para la vida cotidiana de los niños.



Entonces, la vara se puso alta. Por tal motivo es de esperar que cada año, es decir, desde el próximo en adelante, esta reunión deportiva se perfeccione aún más. Lo mismo sucede con las Colonias de Vacaciones, donde San Juan es pionera en el país. Ya se han transformado en tradicionales para los escolares en los tórridos veranos sanjuaninos. Y, claro que necesitan perfeccionarse para que sirvan de integración social, fortalecimiento de valores morales, de educación y cultura, en una sociedad sanjuanina que quiere seguir el legado sarmientino.

La competencia

Los chicos de nivel primario participan en: minihandbol, minivóley, atletismo, tenis y fútbol 5, todos en rama femenina y masculina, para las edades de 11 y 12 años. En tanto que, en nivel secundario los deportes son vóley, fútbol, handbol, y atletismo para la categoría sub 14, categoría sub 16 y categoría sub 18. todos ellos para rama masculina y femenina. a los mencionados anteriormente se le agregarán otros deportes este año: ciclismo sub 14 masculino, básquet en categorías sub 14 y sub 16 también para varones; y cestobol en categoría sub 14, 16 y sub 18 para mujeres.



En esta edición 2018, se implementará la modalidad cultura, donde se probará el desempeño en canto y danzas folklóricas, destinada a los alumnos de la categoría sub 14 rama masculina y femenina.