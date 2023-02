Sarmiento decía que la educación es una responsabilidad de las sociedades y de los gobiernos, "por caridad o por obligación".

Comienzan las clases y volvemos a analizar la educación. Más allá de los métodos de enseñanza y las especialidades a enseñar, el propósito de esta nota es reflexionar sobre los valores y objetivos de la educación. Debemos destacar que una mejor educación no sólo depende del plan de estudio y las cualidades del educador, sino también de la disposición del estudiante para aprender, su aplicación y disciplina.

Educar es ayudar a que alguien llegue a ser lo que es capaz de ser y vista de esta manera, la educación no debe ser un instrumento de dominación ni de adoctrinamiento, sino todo lo contrario, porque es, en esencia, el instrumento de liberación del hombre.

Por ello, la exigencia del maestro o del profesor al alumno, no es una imposición, sino un derecho: el derecho de exigir a ser exigido, para que cada uno dé lo mejor de sí mismo, porque nacemos humanos pero para ser personas.

Se ha dicho y repetido que la educación es el mejor instrumento de igualación social, porque los derechos civiles sólo son posibles de ser ejercidos por los pueblos cultos y educados, si no, serán usados y dominados por los gobernantes. En este sentido Sarmiento decía que la educación es una responsabilidad de las sociedades y de los gobiernos, "por caridad o por obligación".

Si los gobiernos y las sociedades no se comprometen con un sistema de calidad educativa, estarán gestando una generación de huérfanos (por desprotegidos).

La enseñanza escolar argentina estuvo a la cabeza de toda América y hoy hemos perdido ese lugar. No se deben descalificar los métodos educativos y la disciplina impuesta a los alumnos que permitieron resultados excelentes en la formación del pueblo argentino, despreciándolos por ser "tradicionales", como si la suma del conocimiento y la experiencia adquiridos a través de la historia no constituyeran "el saber". Fue Aristóteles quien descubrió que la lógica se componía a partir de dos posibilidades, los "verdaderos" y los "falsos" combinados hasta el infinito, para darse cuenta que si no fuera por este concepto, que se vincula al sistema binario, hoy no tendríamos computadoras ni sistemas informáticos y fue él mismo quien dio la mejor definición de lo que es "saber" diciendo: "el saber es poder" porque el que no sabe, no puede ni manda.

En definitiva, en lo que cada cual haga, debe perfeccionarse ya sea en ciencia, arte, profesión u oficio, siempre estudiando y aprendiendo, sino, no tendrá futuro y la ausencia de futuro es igual a una vida sin sentido.

Por Oscar Adarvez

Abogado especializado en economía