Desolación total en la ciudad de Mariupol luego de los irracionales ataques rusos sobre la población civil.



La ciudad portuaria de Mariupol, en Ucrania, está siendo arrasada por las fuerzas rusas y casi no quedan edificios en pie. Tampoco hay agua, luz o gas. Cientos de miles de personas toman agua de lluvia y comen animales muertos mientras son bombardeados noche y día. El antecedente de Guernica en la Guerra Civil Española muestra el terror que desata la fuerza invasora de Rusia sobre el pueblo ucraniano. La ciudad está destruida. Es tierra arrasada. Cientos de miles de personas sin agua ni comida. Hospitales atacados. Las calles ya no son calles, sólo médanos de escombros. Fosas comunes abiertas y rebalsadas. Cadáveres que ya no son levantados por nadie.



Mariupol destruida

Analistas internacionales calificaron a la ciudad y la situación que soporta como la "nueva Guernica". Otra ciudad que fue arrasada. También como Grozny o como Aleppo. Los números no son precisos. Imposible que lo sean. Se cree que tan sólo veinte mil personas lograron escapar de la ciudad. Más de trescientas mil permanecen en la ciudad. Desde hace quince días no hay electricidad, gas ni agua corriente. Los aviones sobrevuelan y bombardean la ciudad ininterrumpidamente. El zumbido de las bombas cayendo se convirtió en el ruido característico de la ciudad. El tableteo de las ametralladoras, las balas golpeando contra las paredes, las casas cayendo, el crepitar del fuego. Los edificios los públicos y las viviendas privadas fueron arrasados. Se cree que entre los derruidos y los que padecen daño irrecuperable fueron afectados ya más del ochenta por ciento.



La táctica de Putin

La táctica utilizada por Putin parece ser la misma que se utilizó en la ciudad siria de Aleppo y en Grozny. En el año 2000 los rusos atacaron la capital chechena impiadosamente hasta destruir todo a su paso. Literalmente todo. Que los civiles mueran o abandonen la ciudad, y que las tropas entren caminando entre los escombros. Los analistas lo llaman "La Doctrina Grozny". Las tropas que vencen no conquistan una ciudad. Porque ya no queda nada para conquistar. Sólo hacen desaparecer una ciudad. Y a sus habitantes.



Lo que pasó en Guernica

Guernica. 26 de abril de 1937. A las 16.35 el primer avión surcó el aire de Guernica y descargó su maldita carga de bombas y balas sobre la ciudad. Luego los ataques se sucedieron durante casi cuatro horas. 42 aviones alemanes e italianos en apoyo de las fuerzas sublevadas franquistas. Casi cuatro horas de pánico. Guernica y Mariupol se emparentan en su atrocidad, en su inhumanidad, en su capacidad horrorosa de producir dolor y muerte. La misma barbarie.

OMS: 62 centros de salud destruidos por los rusos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo ayer que 62 estructuras de atención médica en Ucrania fueron atacadas salvajemente por los rusos desde que empezó la invasión. Esto supone un número indeterminado de muertos y heridos. No se comunican los nombres de los establecimientos sanitarios atacados ni su localización por razones de seguridad, indicó la OMS.



La identidad de las fuentes tampoco se desvela para evitar "daños adicionales a los supervivientes o a la población circundante", precisó la portavoz de la organización, Margaret Harris.



Más de 3,5 millones de personas huyeron

La agencia de refugiados de la ONU, Acnur, informó que más de 3,5 millones de personas huyeron de Ucrania desde la invasión de Rusia, superando una nueva marca en un éxodo que amenaza con convertirse en la peor crisis de refugiados de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Acnur informó que 3,53 millones de personas abandonaron Ucrania desde que empezó la ofensiva rusa.



Ucrania recupera terreno

Estados Unidos aseguró que Ucrania comenzó a recuperar terreno en algunas áreas del campo de batalla pese al incesante bombardeo ruso, que lleva más de tres semanas. Así lo informó en declaraciones a la cadena de noticias CNN el vocero del Pentágono, John Kirby, quien destacó que la resistencia ucraniana, respaldada por millones de dólares concedidos en ayuda militar por potencias occidentales, ha sido inesperadamente feroz.



Resistir a movilización forzosa

El Ministerio de Defensa ucraniano hizo un llamamiento a los habitantes de la región prorrusa del Dombás (este) para que se resistan a la movilización forzosa con las tropas rusas, y dijo que en el futuro se abordarán las diferencias entre los ciudadanos ucranianos. El titular de la cartera de Defensa, Oleksii Reznikov, instó a los ciudadanos de la región a, "de cualquier manera posible, intentar evitar la movilización forzosa".



El Papa habló con Zelenski

El papa Francisco se comunicó por teléfono con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para abordar la situación en el país en el vigésimo séptimo día de la invasión rusa y le dijo que está haciendo lo posible por poner fin a la guerra.



"Nuevo visible gesto de apoyo del papa Francisco: hace pocos minutos el Papa ha llamado al presidente Zelenski y mantuvieron una conversación muy prometedora", aseguró en su cuenta de Twitter el embajador de Ucrania ante la Santa Sede, Andriy Yurash. "El Papa aseguró que está rezando y haciendo todo lo posible para poner fin a la guerra".





CE prepara medidas energéticas

La Comisión Europea incluirá la posibilidad de "limitar el precio del gas y la electricidad" en el menú de opciones que publicará este miércoles para alimentar el debate que tendrán los líderes de la UE al final de la semana para acordar medidas que respondan al alza de precios energéticos. Así lo confirmó el vicepresidente del Ejecutivo comunitario Maros Sefcovic.



Rusia dice que EEUU debe cesar amenazas

El viceministro de Asuntos Exteriores ruso Serguéi Riabkov afirmó hoy que Estados Unidos debe dejar de crear amenazas a Rusia si quiere mantener las relaciones con Moscú. "Ellos (los estadounidenses) necesitan detener su escalada, tanto verbal como desde el punto de vista de atiborrar con armamento al régimen de Kiev", dijo Riabkov a un grupo de periodistas, citado por la agencia Interfax. El viceministro agregó que también "es necesario dejar de crear amenazas a Rusia". Según Riabkov, Moscú observa una "tendencia a la baja" por culpa de Estados Unidos en las relaciones con Rusia.

Por Matías Bauso-Agencias EFE y Reuters