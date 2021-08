La Municipalidad de la Ciudad de San Juan tiene un total de 39.400 árboles registrados en el territorio local.



En materia estadística es usual que se difundan más los indicadores económicos y sociolaborales, pero ello no quita que existan una gran cantidad de otros indicadores que miden cuestiones claves para la vida del ser humano. A la hora del análisis del deterioro de las condiciones físicas promedio de la naturaleza, se aprecia que hay un indicador muy útil y pertinente para la planificación urbana, como es el indicador de árboles por habitante en las aglomeraciones de personas en ciudades del mundo. ¿En qué consiste este indicador clave?

Un árbol cada tres habitantes

La respuesta ya está estandarizada por la OMS la que ha tabulado la siguiente ecuación fundamental: se necesita, al menos, un árbol por cada tres habitantes para respirar un mejor aire en las ciudades y un mínimo de entre 10 y 15 metros cuadrados de zona verde por habitante. Entonces, para recuperar el clima perdido y conservar sus condiciones futuras este indicador debería ser un ordenador principal del desarrollo territorial y urbano, porque es categórico el fundamento que indica que no es vivible una coexistencia humana en ciudades si las personas no tienen una contrapartida de masa verde suficiente proveedora de condiciones de vida que sostengan la demanda urbana de salud medioambiental. Ocurre que hay una oferta de condiciones de reproducción de la vida que exigen las ciudades, que, o bien, no está siendo contabilizada, o no está siendo visualizada con un adecuado grado de contundencia para poder generar a partir de ahí una acelerada y urgente política de reforestación y recuperación de espacios verdes, que busque ponerse en línea con la exigencia marcada por la OMS.

Caracterización del déficit de árboles

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que el 92% de la población mundial está expuesta a niveles peligrosos de contaminación del aire. Luego se relevó que las actividades humanas acaban cada año con 15.000 millones de árboles. En igual sentido se calcula que el número de árboles del planeta se ha reducido en un 46%. A la vez y en perspectiva se estudió que más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, y que se prevé que en 2050 aumentará hasta el 66%. Un porcentaje que en algunas áreas del planeta será mucho mayor. Según el Banco Mundial, nueve de cada 10 latinoamericanos vivirán en una ciudad en las próximas cuatro décadas.

Rol del arbolado urbano en la salud medioambiental y humana

La flora de las ciudades actúa como efectivos destiladores para contaminantes urbanos y partículas finas. Absorben el dióxido de carbono, principal causante del calentamiento global, a la vez que liberan oxígeno. Un árbol grande puede absorber hasta 150 kilos de CO2 (dióxido de carbono) al año. También reducen la contaminación acústica, que queda atenuada por los follajes, aumentan la biodiversidad urbana, contribuyen a la regulación térmica (pueden ayudar a enfriar el aire entre dos y ocho grados), con lo que pueden llegar a reducir en verano la necesidad de aire acondicionado en un 30% y las facturas de calefacción en invierno entre un 20% y 50%.



Los árboles de las urbes regulan el flujo del agua y desempeñan un papel clave en la prevención de inundaciones y en la reducción de riesgos de desastres naturales.



Un árbol maduro de hoja verde permanente, por ejemplo, puede interceptar más de 15.000 litros de agua al año. Varios estudios afirman que vivir cerca de espacios verdes urbanos puede mejorar la salud física y mental y la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) señala que ayudan a revalorizar el área, ayudando a conseguir un rédito de hasta un 20% añadido (Diario el País de España, 30 de mayo 2018).



En la Capital de San Juan y para resolver ese déficit es auspicioso que, en principio, se hayan trabajado y publicado diversos datos compendiados en un censo de árboles verificado al efecto por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, que arrojan la existencia de un total de 39.400 árboles registrados hasta el momento en el territorio local.

Por Dr. Mario Alfredo Luna

Abogado, ex secretario de Gobierno en Jáchal, ex concejal, Pte. Concejo Deliberante de Jáchal.

Fabián Alberto Núñez

Profesor Enseñanza Primaria, Pro-secretario Escuela de Comercio Eusebio Dojorti (secundaria), ex. asesor Concejo Deliberante Jáchal, ex delegado de Areas de Fronteras del Gobierno Provincial, ex delegado Patrimonio Cultural en Jáchal.