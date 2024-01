Casas fuera de líneas, viviendas precarias, escombros y otros residuos, pueden verse por el histórico "Pueblo Viejo'' de Concepción, que requiere una urgente atención municipal.



Caminando por mi vecindario, a solo dos cuadras de mi casa paterna, miro, observo y me entristece ver cómo han dejado envejecer a mi barrio. Las autoridades municipales de Capital, se olvidaron, no tiene tiempo, o no les interesa ver como esta zona histórica de Capital, amén de desvalorizarse, ha caído en total abandono. Un ícono de esto es la calle Juan Jufré, entre calle Mendoza y General Acha sobre la vereda sur. Pero para época de elecciones y por cientos, empleados municipales visitaban a los vecinos para pedirnos el voto, de tal o cual candidato, que supuestamente era el mejor y el que más escucha los reclamos de los vecinos, obvio; todas mentiras.



Amén de desvalorizarse la zona, ha caído en un total abandono. En la esquina de Juan Jufré y Mendoza, propiedad de un ex intendente se ha instalado un cuerpo de bomberos, en una construcción precaria, peligrosa, insegura, muchas veces llena de pericotes y lauchas, que sobrevivió al terremoto de 1944, afeando el barrio con el peligro que ocasiona una construcción frágil de adobe y el certificado de seguridad edilicia y demás, quien los otorga?

Negligencia oficial

Vereda sur, allí se detuvo el tiempo. No por vieja sino por negligencia de quienes tienen que ver esta problemática, Pasar por esa cuadra es ver abandono y falta de interés de los vecinos y la Municipalidad; urge una urbanización, estamos a 5 cuadras del centro; más frente a esta desidia hay un importante apart hotel que siempre esta lleno de turistas y lo primero que ven este "paisaje'', que no es San Juan.



Todo lo viejo es como que ya no importa y hay que abandonarlo. Nos pasa con nuestros ancianos o abuelos, tarde o temprano forman parte de un depósito de un costoso geriátrico.



En esta vereda pasa de todo. Arboles secos, el municipio eliminó unos ejemplares de moreras, dejando unos troncos que suman a la inseguridad del peatón, y provocando que el caluroso verano se sienta mucho más. Veredas que no son veredas, urbanización pésima, no hay línea de edificación, hay unas construcciones muy precarias que casi ocupan la poca y mala vereda, que el peatón debe transitar.

Falta de limpieza

Usando la arteria con los peligros que ello implica, vereda llena de residuos, basuras y escombros, que nunca son retiradas, o sea cero limpiezas, Arboles envejecidos por falta de agua, muchas veces se desprenden gruesos ramas cuando corre un viento. Negligencia total, por parte del vecino y la Municipalidad de la Capital. Hace tiempo se hicieron los reclamos pertinentes a través de la unión Vecinal, ya que estos accidentales vecinos arrojaban las agua servidas a la calle, las que provocaban molestias y olores muchas veces insoportables, hasta de materia fecal. Pero un hubo respuestas, al menos a la Unión Vecinal. Casi todo sigue igual. No se respetan los derechos y reclamos del vecino. Se harán presentaciones a la Defensoría del Pueblo, en una de esas...



Mi viejo Concepción, que en algún momento fue hasta importante departamento de San Juan, hoy pasaste a ser olvido, que por viejo te abandonaron.

Por Leopoldo Mazuelos Corts

Dirigente Vecinal

DNI 5.543.908