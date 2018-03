Donald Trump, presidente de Estados Unidos, tiene un misterioso plan para la paz en Medio Oriente. De este tema sólo anunció que será "el definitivo''. Podría plantear por primera vez reconocer el Estado palestino antes de sentarse en una mesa de negociaciones. Pero esto sería a cambio de unas concesiones que parecen inasumibles. No está claro ni el plazo de presentación ni su contenido. En este sentido, los palestinos aseguran no haber recibido ninguna pista. Sin embargo, Trump no cesa en el empeño de promoverlo, pese a que el presidente palestino, Mahmud Abás, insistió recientemente en que no aceptará el liderazgo de Washington y contraatacó con su propia hoja de ruta. "Está incluso preparado (Estados Unidos) para presentar un plan de paz sin Abás como partícipe'', dijo el analista israelí del International Crisis Group Ofer Zalzberg, al que le han llegado algunos datos de la propuesta que parece estar valorándose.



Según estos apuntos, Estados Unidos aceptaría reconocer Palestina como Estado, en una decisión unilateral como hiciera con la declaración de Jerusalén como capital israelí.



"Los estadounidenses le están diciendo (a Abás) que tome lo que pueda y después que negocie de Estado a Estado las fronteras definitivas, Jerusalén, territorio, etc. Pero, a menos de que no existan garantías de que este Estado será provisional y no permanente, que no sé si las hay, es muy improbable que Abás lo acepte'', dijo Zalzberg.



La contraprestación que Israel pide ante este reconocimiento no está clara. El analista cree que podría asumirlo a cambio de la anexión de algunos bloques de colonias en Cisjordania. Pero, ¿qué proporción de territorio?. Lo cierto es que un texto así pondría al presidente palestino en la disyuntiva de aceptar o no el plan de negociación, y que una negativa mostraría a los palestinos como la parte que "no quiere la paz'', como se les ha acusado reiteradamente. Pero con la cuestión de Jerusalén "fuera de la mesa'', como volvió a remarcar Trump tras su reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en el foro de Davos de finales de enero, el plan es inasumible para los palestinos.



Los palestinos se han reunido hasta cuatro veces en 2017 con el equipo negociador de Trump, que lideran los considerados "inexpertos'' Jared Kushner, yerno y asesor de Trump, y Jason Greenblatt, enviado especial de la Casa Blanca para negociaciones internacionales, sin que hayan sacado nada en claro, aseguró Abu Eid.



"Si Estados Unidos llegara a presentar algo, no creemos que exista la más remota posibilidad de que pueda ser algo aceptable, mínimamente justo o que se acerque a lo más mínimo a los derechos del principio internacional", senteció Abu Eid.



Tres puntos

Hace unos días, Abás volvió a dar la espalda a Estados Unidos. Apeló ante el Consejo de Seguridad de la ONU a un mecanismo internacional que modere el proceso de paz, además de plantear su propia hoja de ruta de tres puntos.



Estos incluyen:



* Celebrar una conferencia internacional a mediados de 2018 en la que se acepte a Palestina como miembro pleno de la ONU y el mutuo conocimiento entre Palestina e Israel en las fronteras anteriores a la "Guerra de los Seis Días de 1967''.



* Cese de toda acción unilateral durante las negociaciones, tanto la ampliación como la construcción de asentamientos judíos en Cisjordania y Jerusalén Este. Detener el traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, decisión que ha llevado a las peores instancias las relaciones entre palestinos y estadounidenses.



* En el tercer punto, Abás invoca la Iniciativa de Paz Árabe de 2002 en la que asume el intercambio de territorio, que asegura la permanencia de algunos asentamientos israelíes. Pero añade que el trueque debe ser "mínimo'' y "en igual valor y proporción''.

Por Laura Fernández Palomo

Agencia EFE