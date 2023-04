La mejor forma de ayudar a los pobres no es dándoles permanentemente planes asistenciales, sino dándoles la posibilidad de trabajar. Para darles la posibilidad de trabajar, el mejor camino no es combatir el capital, sino estimular la iniciativa personal y legislar para que se haga una justa distribución de la riqueza. Los grandes creadores de fuentes de trabajo han sido siempre los emprendedores, no los estados monopólicos. Para reconocer esto sólo hay que contemplar la historia.



LOS GRANDES INVENTOS

Los grandes inventos han sido siempre obra de genios personales. No de los Estados.

¿Recuerda usted la pobreza que se generó en Alemania del Este, bajo el dominio comunista?

La fábrica de automotores Ford, creada por la genialidad de Henry Ford, en Estados Unidos de Norte América, da trabajo a 196.000 empleados con sus 66 plantas, establecidas en los 6 continentes.

¡ALGO SIGNIFICA!

Y para no extendernos en lo que todos conocemos, recordemos al creador de "Mercado Libre", el argentino Marcos Galperín. Su empresa ya está instalada en 8 países de América del Sur, y da trabajo a más de 22.500 personas.



Sin mencionar las incontables Pymes que son obra de la iniciativa privada y la principal fuente de trabajo.



El papa Francisco, con su indudable valoración del pueblo, ha sido muy explícito en su crítica de los populismos, que no resuelven la pobreza y se nutren de un nefasto clientelismo político. Porque no sólo hacen depender a los pobres del Estado dadivoso. Con eso destruyen la dignidad personal y la cultura del trabajo.



El 13 de noviembre de 2022, en la Sexta Jornada Mundial de los pobres, dijo expresamente: "No nos dejemos engañar por los populismos... ni por los falsos profetas que proponen recetas útiles solamente para aumentar la riqueza de unos pocos". Ni lo uno ni lo otro.



PRODUCCIÓN DE RIQUEZA

Pero si la gallina da huevos de oro, no la matemos. Utilicemos criteriosamente los huevos. No es un delito de la gallina dar huevos de oro. No es un delito del capital producir riqueza.

Lo que no podremos evitar es que la gallina necesite comer lo que merece, para mantenerse eficiente. Mientras todos comemos de nuestro trabajo. Y recordando que siempre habrá quienes necesiten de un modo especial ser asistidos.

Por Julio César Labaké

