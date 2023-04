La crisis social tiene sus consecuencias y son cada vez más graves en los jóvenes del país. Se necesita un compromiso de todos los sectores para revertir esta situación y apoyar a los chicos, que son el futuro de nuestra nación.

"No me interesa". Esta es la expresión en boca de nuestros jóvenes. Y es su actitud en este presente. Es un tema de análisis que debemos comprender las causas y tratar de revertir, si es posible, esta conducta, no conveniente, si queremos una sociedad con mayor empatía y solidaridad.



ESCALA DE VALORES

Primer tema a tener en cuenta: la modificación en la escala de valores. Los estudiosos usan el término "miran sólo su ombligo".



Personalmente, no me gusta esta expresión que sí es didácticamente representativa del egoísmo reinante. Pero profundizo las razones: jóvenes en un mundo más competitivo. De un ritmo acelerado: del "Ya". No disponen de tiempo para la reflexión.



Los lleva, para no quedar fuera del sistema, a acortar las distancias de la acción. Son posibles "seres robotizados". La competencia es muy grande. Y todo se relaciona a este fin como por ejemplo el estudiar una carrera, va unido, más que a un análisis de vocación, y de completar al ser humano, a sólo buscar la salida laboral inmediata. Pero debemos advertir del peligro que este nuevo enfoque significa; tanto para el entorno como para sí mismo. Los convierte en seres "mecánicos". Sus relaciones son frías y calculadas. Dejarán de existir compromisos hacia padres y familiares (ni hablar de abuelos, que exigen más tiempo, tan escaso en su vida organizada, entre trabajo, gimnasio, y placeres superficiales -como cuota de distracción necesaria-).



De allí, a las relaciones adultas como la de formar una familia. Compromisos pactados. Ni hablar de hijos. Demandaría más compromiso.

MEDIO AMBIENTE

Sí sienten un compromiso con el medio ambiente. Esto es peligro para sus vidas. Calentamiento global de la Tierra, falta de agua, cambio en el ecosistema (un peligro no vivido en nuestras generaciones, quizá por la falta de información). El cambio de esta y adelantos tecnológicos, advierten del acecho del mundo. Esto, también es motivo de la inseguridad que ocupa su atención.



Lo expuesto parece sencillo para comprenderlos, pero cambiaría el futuro inmediato de las sociedades, donde el respeto basado en vínculos de amor firme, pasarían a segundo término. De allí, la preocupación internacional abocada a estudiar enfoques de la evolución de la humanidad.



La soledad traería aparejada la enfermedad de la angustia, demandando grandes gastos a los estados como a los familiares de los afectados. Queda el análisis de las consecuencias para más adelante.

Por Beatriz Albaladejo

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociales