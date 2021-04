En esta semana habrá una cumbre en la Organización Mundial del Comercio (OMC) con el fin de tratar propuestas para suspender las patentes de las vacunas contra la Covid-19. La intención es aumentar la producción mundial de vacunas.

Los principales países donde se fabrican productos farmacéuticos bloquean desde hace medio año en la Organización Mundial del Comercio (OMC) propuestas para suspender las patentes de las vacunas contra la Covid-19, un impasse que el organismo intentará resolver con una cumbre en el transcurso del próximo miércoles 14 de abril. Allí intentará reunir no sólo a los gobiernos de los dos bloques enfrentados sino también a las farmacéuticas, para buscar vías intermedias que permitan



aumentar la producción de vacunas y acelerar el proceso de inmunización contra la Covid-19.



Nueva directora apuesta por una tercera vía



Fuentes de la OMC consultadas por EFE recordaron que esta cumbre es una de las primeras iniciativas de la nueva directora general de la Organización, la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, quien tiene un perfil ideal para mediar en el actual bloqueo, pues conoce personalmente los dos lados enfrentados. "Antes fue responsable de la Alianza por las Vacunas GAVI (responsable actualmente de distribuir vacunas anticovid en los países pobres) y plantea no eternizar el actual debate bizantino, sino conseguir resultados inmediatos'', destacan las fuentes.



Su pasado en GAVI le permite comprender la urgencia de muchos países, sobre todo los de menores recursos, por facilitar de alguna forma la producción y distribución de vacunas. Una vía sería suspender las patentes que las protegen de ser copiadas, como piden países como India o Sudáfrica, y otra consistiría en acuerdos que aumenten la disponibilidad de las codiciadas dosis.



Al mismo tiempo, Okonjo-Iweala, primera mujer y primer líder africana en encabezar la OMC, ha ocupado cargos como el de directora gerente del Banco Mundial, que le han permitido acercarse a las posiciones de los países desarrollados, muchos de los cuales se han opuesto a liberar las patentes en los debates ocurridos en la OMC. Entre ellos están Estados Unidos, Australia, Suiza, Japón y la Unión Europea, así como Brasil, entre otros.



Propiedad intelectual



El argumento general es que la defensa de la propiedad intelectual es indispensable y lo que ha permitido que se hayan desarrollado varias vacunas contra la Covid-19 en apenas un año, por lo que se oponen a dejar en suspenso los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas. Otro argumento que mantienen es que suspender las patentes no serviría de mucho, ya que muchas de las vacunas anticovid, especialmente las que utilizan la innovadora tecnología del "ARN mensajero'', no podrían fabricarse en países en desarrollo que no cuentan con las infraestructuras y el conocimiento necesarios.



Un debate de años



El debate sobre la suspensión de patentes farmacéuticas se inició hace años en el seno de la OMC, pero se ha intensificado desde que India y Sudáfrica presentaron, el pasado octubre, una propuesta que permitiría copiar no solo vacunas, sino también test de diagnóstico y los tratamientos que se descubran contra la covid. Recientemente se ha sumado a esta propuesta la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera que la emergencia que el mundo vive justifica una suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual tan celosamente protegidos en condiciones normales.



Dos décadas de patentes



Las patentes normalmente tienen una vigencia de 20 años, aunque no es necesario que una empresa farmacéutica o de cualquier otro sector espere ese tiempo para poder negociar con otras firmas acuerdos bilaterales para que estás fabriquen versiones genéricas, algo que se ha hecho por ejemplo con los fármacos contra el VIH-sida. Según datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en el año 2020 hubo unas 10.700 nuevas solicitudes de patente en el sector farmacéutico, uno de los que más rápidamente creció en el primer año de pandemia (un 10 % interanual). Ese sector es además uno de los que más inversión en investigación y desarrollo concentra en el mundo (un 18 % del total, sólo detrás de la electrónica), con un crecimiento medio anual en torno al 3 % en los últimos 20 años. Las patentes farmacéuticas son al mismo tiempo las que requieren de mayor mediación en la OMPI por conflictos entre firmas o instituciones: un 14 % de las disputas de patentes el pasado año en el organismo se lidiaron en ese sector.