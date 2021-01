En tiempos de pandemia no se puede descuidar la salud. El ejercicio localizado es prioritario para los argentinos.

El hemisferio Sur está en pleno verano y con él, las miradas están más atentas en el físico, sobre todo en un año que, debido a la pandemia, hubo más sedentarismo o interrupciones de las rutinas de ejercicio. Un relevamiento realizado por BTL Aesthetics, líder en desarrollo de tecnología para tratamientos estéticos no invasivos, mostró el top 5 de zonas del cuerpo que más preocupan a los argentinos: la cola, la panza, los flancos, la cara, y los brazos. "Los especialistas de diversos centros de medicina estética han detectado que lo que más preocupa es la adiposidad localizada, el desarrollo muscular, la celulitis y la flaccidez", menciona la kinesiologa Valentina Urbina, (MN. 15455), especialista clínica de BTL Aesthetics.



Tratamientos no invasivos



Los glúteos son una obsesión desde hace largo tiempo para los argentinos. La buena noticia es que existen tratamientos no invasivos con un grado de eficiencia muy alto. Por ejemplo, "equipos como Emsculpt que, por medio de un procedimiento no invasivo, permiten aumentar el volumen del músculo y esculpir el cuerpo. Opera con una tecnología electromagnética focalizada de alta intensidad Hifem®, que penetra la piel para estimular el tejido muscular, activando más fibras, que son imposibles de despertar con el ejercicio convencional. Esta energía provoca 20.000 estímulos musculares supramáximos, a los que no se puede llegar mediante una acción de los músculos de forma voluntaria. Tan solo una sesión equivale a 20.000 sentadillas para tratamiento de glúteos", comenta Urbina. Este mismo equipamiento también puede utilizarse para tratar la zona del abdomen, que en ciertos pacientes logra un marcaje abdominal gracias a la eliminación de grasa subcutánea en un 19% y el aumento de masa muscular en un 16%.

Extremidades



Los brazos son otra de las áreas a las que los argentinos le prestan mayor atención y en la que desean lograr mayor desarrollo muscular y reducir la adiposidad localizada. Al igual que las piernas, en ambas zonas puede presentarse la celulitis, una de las afecciones que más molestan y más difíciles de erradicar. "Para estos casos recomendamos Emtone®, que es furor en Europa y Estados Unidos porque un 93% de pacientes lograron una disminución visible de la celulitis en apenas 4 sesiones. Es revolucionaria porque es la primera en su tipo ya que combina energía térmica y mecánica para tratar las causas de la celulitis", explica la kinesióloga Valentina Urbina.

Tratamientos faciales



El rostro es otra de las zonas que los argentinos más buscan atender. Las líneas de expresión de la cara y el tono de la piel este año muy especialmente han sufrido con las situaciones de visible estrés. Para estos tratamientos desde BTL recomiendan la aparatología Exilis System, que logra reducción de arrugas y mejora de la laxitud de la piel, gracias a su calentamiento volumétrico, que interrumpe las viejas fibras de colágeno e inicia el proceso de formación de nuevo colágeno.



Abdomen y flancos



En cuanto a la adiposidad localizada, prevalece la consulta por la zona abdominal y flancos, un tratamiento muy consultado también por hombres. Para ello existe Vanquish Me, una radiofrecuencia selectiva que elimina las células grasas sin entrar en contacto con la piel. Muchos pacientes, para lograr un modelado corporal más completo, eligen combinar este tratamiento con el de desarrollo muscular (Emsculpt), para llegar sin flancos y con un six pack bien marcado para el verano.



Sea cual fuere la zona elegida a tratar, lo importante es que hay opciones para todos los bolsillos y todas las preferencias, de alta efectividad; muchas de ellas con resultados visibles en pocas sesiones. Si bien el verano está en pleno desarrollo, aún es posible tratar las zonas que más preocupan en poco tiempo y dar otro paso a favor del bienestar.

Por Julieta González

Asistente de Cuentas

