En relación a la nota publicada por este diario, en su edición del pasado miércoles 19 del corriente, vinculada a la situación judicial de las dos personas (Federico Bazán y Paola Miers) que se opusieron a la intervención de un aborto no punible realizado en el Hospital Rawson a una menor de 14 años, un grupo de personas se manifestó a favor de los implicados mediante el comunicado que a continuación se hace público.





"Para quienes vemos y creemos en la vida, no es una mera mercancía de cambio ni objeto, ni un propósito sujeto a caprichos de gobiernos, personajes ni circunstancias, sino un don supremo concedido por los preceptos y estatutos que al respecto consagra la Sagrada Biblia. No nos extraña que esto suceda, no obstante recordamos que, circunstancias análogas en las distintas épocas de la humanidad, las veces que se ha pretendido olvidar esto, la sanción del Cielo se ha manifestado para recordarnos su poder supremo y la Justicia de su Reino.



"Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas'' (Salmo 139 versículo 16, de la Biblia). "Pero tú eres el que me sacó del vientre. El que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios'': (Salmo 22, versículos 9 y 10).



No hace falta abundar más en lo que es la Biblia para el viviente ya sea que crea o no está alcanzado por los santos Estatutos de Dios, único creador y redentor que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.



Vemos en DIARIO DE CUYO del 19 de septiembre de 2018, que la fiscal Correccional, Silvina Gerarduzzi, le solicitará al Juez Matías Parrón que abra una investigación sobre la admirable y bendita conducta de hijos de Dios que intentaron salvar una vida. A ellos y a cualquier funcionario, magistrado, político, que deberán responder de por sus actos ante el Todopoderoso en algún momento. Y, no le deseamos a nadie que la sangre de un inocente pese sobre ellos y su casa.



La Biblia nos recuerda, entre otros, dos pasajes uno del Antiguo Testamento Libro de Daniel Cap. 5 vs. 23-30 y Hechos de los Apóstoles Cap. 16 vs. 26-36.



En Daniel 5, vemos que por haber ultrajado el rey Belsasar copas y elementos sagrados brindado por ídolos, apareció una mano escribiendo en la pared y el rey vio la mano que escribía. Dios hizo morir a Belsasar rey de los caldeos.



Queremos recordar a ambos Federico y Paola que no están solos. El Dios de David, de Elías y Gedeon está con ustedes y les dice "No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia.'' Isaías 41.10''

Por María A. Sasso DNI 6.675.853

Carmen Rivera DNI 5.466.096 Continúan firmas...