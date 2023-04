Jorge Pedro Armoa madruga de lunes a domingo para cumplir con sus tres empleos y aún así le cuesta llegar a fin de mes en Argentina, donde cerca del 40% de la población es pobre y sufre una inflación anual del 102%. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió en las últimas horas el índice de pobreza del último semestre de 2022 que, según un experto, en lo que va de 2023, los números de la pobreza aumentan cada vez más, principalmente a causa de una de las tasas de inflación más altas del mundo, con salarios que corren por detrás de los aumentos de precios y baja creación de empleos formales.



"La situación es complicada. Los sueldos son muy bajos, los costos de las cosas son muy caros. Entonces a veces llega un momento que no te alcanza", dijo Armoa, de 67 años, a Reuters. Armoa, que vive en una casa sencilla de la localidad de Esteban Echeverría, en las afueras de Buenos Aires, trabaja en una fábrica de moldes metálicos, es director técnico de un equipo de fútbol y además vende por cuenta propia cremas medicinales, ojotas y miel de lunes a domingo. Aunque su esposa es auxiliar docente, los cuatro salarios muchas veces no alcanzan para vivir.



Aunque Argentina -cuya economía no crece de forma sostenida hace años- es uno de los mayores exportadores globales de alimentos, gran parte de la población encuentra dificultades diarias para conseguir comida.



POBREZA EN AUMENTO

"Los números de la pobreza informados por el Indec muestran el fracaso absoluto de un modelo populista de izquierda, encabezados por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, presidente y vice de la nación sudamericana".



Según Martín González Rozada, economista y profesor de econometría de la Universidad Di Tella, la pobreza llegaría al 42,2% si se tomara en cuenta el semestre comprendido entre septiembre de 2022 y febrero de 2023, explicó el experto, también investigador y consultor del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.



"Lo que ha ocurrido, sobre todo en el segundo semestre de 2022 y está ocurriendo en el primer trimestre del 2023, es que en términos del incremento de los ingresos de las personas que trabajan, esos ingresos han aumentado menos de lo que aumentó la inflación de la canasta básica total", sostuvo, y agregó que su previsión indica que la pobreza seguirá aumentando en 2023.



Muchos argentinos no logran actualmente cubrir los costos de la canasta básica total -integrada por bienes y servicios- de 177.000 pesos mensuales (unos 849 dólares). En el primer semestre de 2022, más del 50% de los niños del país vivían en hogares pobres. "Eso va a mantenerse o a aumentar", lamentó González Rozada, quien indicó que las políticas sociales del Gobierno han impactado sobre la indigencia, que se ha mantenido por debajo del 10%, pero son insuficientes para evitar un aumento de la pobreza.

Murió beba a metros de la Plaza de Mayo

La cruel realidad de la pobreza en el país tuvo un momento de gran consternación por la muerte de una beba de tres meses, que junto a sus padres se encontraban en situación de calle. Falleció en horas de la madrugada "presuntamente por dificultades respiratorias" a metros de Plaza de Mayo. La fiscalía interviniente investiga el caso por considerar una "muerte dudosa", dijo la Policía. La pareja, procedente de la localidad bonaerense de Quilmes y que tiene otros dos hijos (una de ellas melliza de la beba fallecida), está siendo asistida por el Gobierno porteño. Pasaron la noche en la recova de la avenida Paseo Colón y cuando despertaron esta madrugada entre las 5 y 5.30 advirtieron que la beba "no respondía a estímulos", por lo que pidieron auxilio al personal policial. Según la información oficial, el titular del SAME, Alberto Crescenti, informó a la Policía de la Ciudad que cuando el personal médico llegó al lugar no se pudieron hacer maniobras de resucitación, puesto que la beba ya había fallecido, y que se debe aguardar el resultado de la autopsia para saber la causa de muerte.

Por Miguel Lo Bianco y Lucila Sigal

Agencia Reuters