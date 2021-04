Leónidas Escudero



Una de las pocas mujeres en recibir el Premio Nobel de Literatura, la escritora chilena Gabriela Mistral, dedicó parte de su vida a rimar con gran maestría. Lo hizo sobre muchos y diversos temas y no se olvidó de sus raíces cristianas. En este mes en que se conmemora su nacimiento, ocurrido el 7 de abril de 1889, en Vicuña, Chile, bueno es recordarla junto a grandes poetas y poetisas de la región Andina conformada en estas latitudes por su país natal, como por Cuyo, en especial San Juan, donde se destacan, entre tantos otros, a Ofelia Zúccoli de Fidanza, Buenaventura Luna, Leónidas Escudero, Nemer Barud, Adán Quiroga, Raúl de la Torre, Fanny Escolar de Siere.



¿Qué sería de nuestras vidas sin los poetas? Una pregunta que durante siglos se hizo en todo el mundo cuando se querían navegar en las profundidades del alma. Ellos son quienes dejan escritos que en sus contenidos expresan lo que miles quisieran decir, pero no saben cómo. Son aquellos que transmiten emociones, reflexionan sobre los distintos aspectos de la vida de una manera tan excelsa que sus palabras llegan al corazón. Sus versos trascienden los siglos, por más que se hallan plasmado en papel en tiempos pretéritos.

Buenaventura Luna



Sin dudas que la región andina comprendida entre Cuyo en Argentina y Chile, dio una lista profusa y rica en hombres y mujeres que escriben y dejan por los tiempos la marca de su paso por esta tierra.



Por eso, en este mes de Gabriela Mistral, cómo no recordarla. Y, en ella el homenaje a escritores que partieron a la eternidad como también a quienes trabajan en esta tierra para darnos más de su riqueza traducida en poemas.

INFLUENCIA CRISTIANA

Gabriela Mistral dedicó buena parte de su vida a mejorar la educación de los niños y a escribir hermosas poesías que le valieron el reconocimiento internacional. En 1945 fue galardonada con el Nobel de Literatura, un premio que agradeció a Cristo nada más saber que lo había recibido: "¡Jesucristo, haz merecedora de tan alto lauro a esta humilde hija!".



La escritora chilena, recordaba en su conferencia "Mi experiencia con la Biblia", que esta tuvo una gran influencia en su vida: "A los diez años, yo conocí esta vía de la palabra, desnuda y recta y la adopté en la medida de mis pobres medios, a puro tanteo, silabeando sus versículos recios, tartamudeando su excelencia y arrimándome a ella, a la vez con amor y miedo de amor".



Solamente como podía hacer una gran escritora, con la palabra, Gabriela Mistral puso su talento al servicio de Dios y convirtió en hermosas obras literarias sus sentimientos cristianos más profundos.

RIQUEZA CUYANA

Ya en la región de Cuyo, más precisamente en San Juan, encontramos referentes de las Letras como

* Alfonsina Storni, que si bien nació en Suiza, fue sanjuanina por adopción.

Ofelia Zúccoli



* Ofelia Zúccoli. La gran poetisa calingastina, escribió la letra de una de las canciones más famosas de San Juan: "Ya viene soplando el Zonda", cuya música compuso Hermes Vieyra. Aclamada por los grandes de las letras argentinas, Ofelia tuvo una vida intensa. Nació el 1 de abril de 1913 en Calingasta, donde vivió hasta los 17 años. Entonces partió a Buenos Aires a estudiar. Allá fue discípula de Alfonsina Storni y de Arturo Capdevila en el Conservatorio Nacional de Música y Declamación, después cursó Letras en la Universidad de Buenos Aires. Fue ella, en una de sus visitas a San Juan, quien propuso realizar el Jardín de los Poetas dentro del Escudo Provincial, en la Quebrada de Zonda. Cuando tenía 93 años volvió a Calingasta para siempre.



* Jorge Leónidas Escudero. Nació en San Juan en 1920. Abandonó sus estudios de agronomía para dedicarse a la minería. Durante años buscó oro en las montañas de su provincia. Comenzó a publicar a los 50 años. Editó sus poemas en diarios y revistas del país y del exterior. Obtuvo primeros premios en varios concursos y distinciones de entidades culturales cuyanas. Fue incluido en la Antología de la Poesía Argentina publicada por Raúl Gustavo Aguirre en 1979. Murió el 10 de febrero de 2016.



* Nemer Barud Barud quien fuera periodista de DIARIO DE CUYO, * Fanny Escolar de Siere, * Raúl de La Torre, quienes colaboran con frecuencia con esta casa periodística.



La lista de hombres y mujeres sigue. Fueron y son quienes enriquecen con su talento y sabiduría, la cultura de una región que esta a la expectativa de ver el crecimiento de los nuevos poetas que se yerguen en el firmamento de la poesía.





La imagen de Jesús

Gabriela Mistral





Se sabe que Gabriela Mistral, desde pequeña, se acercó a la Biblia, que se convirtió en un referente para su vida y su obra. Plasmó en estos hermosos versos la auténtica esencia de la imagen de Jesús. Un Cristo al que solo encontraremos en los más desamparados.



"¿De qué quiere Usted la imagen? Preguntó el imaginero:

Tenemos santos de pino,/ Hay imágenes de yeso,/ Mire este Cristo yacente,/ Madera de puro cedro,/

Depende de quién la encarga,/ Una familia o un templo,/ O si el único objetivo/ Es ponerla en un museo.// Déjeme, pues, que le explique,/ Lo que de verdad deseo.// Yo necesito una imagen/ De Jesús El Galileo,/ Que refleje su fracaso Intentando un mundo nuevo,/ Que conmueva las conciencias/ Y cambie los pensamientos,/ Yo no la quiero encerrada/ En iglesias y conventos.// Ni en casa de una familia/ Para presidir sus rezos,/ No es para llevarla en andas Cargada por costaleros,/ Yo quiero una imagen viva/ De un Jesús Hombre sufriendo,/ Que ilumine a quien la mire/ El corazón y el cerebro.//

Que den ganas de bajarlo/ De su cruz y del tormento,/ Y quien contemple esa imagen/ No quede mirando un muerto,/ Ni que con ojos de artista/ Solo contemple un objeto,/ Ante el que exclame admirado/ ¡Qué torturado mas bello!.// Perdóneme si le digo,/ Responde el imaginero,/ Que aquí no hallará seguro/ La imagen del Nazareno.// Vaya a buscarla en las calles/ Entre las gentes sin techo,/

En hospicios y hospitales/ Donde haya gente muriendo/ En los centros de acogida/ En que abandonan a viejos,/ En el pueblo marginado,/ Entre los niños hambrientos,/ En mujeres maltratadas,/ En personas sin empleo.// Pero la imagen de Cristo/ No la busque en los museos,/ No la busque en las estatuas,

En los altares y templos.// Ni siga en las procesiones/ Los pasos del Nazareno,/ No la busque de madera,/ De bronce de piedra o yeso,/ ¡mejor busque entre los pobres/ Su imagen de carne y hueso!".

Por José Correa

