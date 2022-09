Gracias a la tecnología hoy nos damos cuenta de las mentiras, engaños o aciertos y verdades de los políticos.

Todavía recuerdo que para pedir un llamado de larga distancia se realizaba por operadora y ni hablar que el único teléfono en el barrio era en la casa de "Don Pepe" y allí acudíamos todos en caso de emergencias o ante una mala noticia existían los telegramas, claro era ir al correo y redactar lo más corto posible al mensaje y el destinatario lo recibía varias horas después. Todo era más lento, si había un desastre natural en Asia por supuesto te llegaba la noticia hasta con días de atraso, también existía el boca a boca y decías "te enteraste que 'Juan Mengueche' (político), dijo en el mitin que 'Los árboles son amarillos'", claro, eso muchas veces, quedaba al criterio de quien escuchara el relato y su "discernimiento y buen entender", daba por hecho que fue así o que era una simple "zoncera".



Hoy en día todo cambió, todo se aceleró, todo es rápido y hasta casi instantáneo, hoy el teléfono "fijo de una casa" ya es historia, fue reemplazado por el "teléfono móvil o celular", un pequeño aparato que te lo hechás al bolsillo y suena estés donde estés y puedes atenderlo en lugares como el baño, en el medio de un lago o cuando simplemente estás haciendo un asado. El telegrama fue sustituido por los SMS, una sigla que está asociada a la noción inglesa de Short Message Service (la cual puede traducirse como "Servicio de Mensajes Cortos") que son textos, alfanuméricos, de hasta 160 caracteres que pueden enviarse de "celular a celular" y ni hablar del "Whatsapp", una aplicación en tu teléfono móvil donde no sólo envías textos, también fotos y hasta audios y filmaciones. Hoy en día los teléfonos móviles ya no son sólo para hablar, también son filmadoras, cámaras de fotos, grabadoras, televisores y podemos ingresar a la red de redes "Internet" y todo el envío entre teléfonos móviles es instantáneos, casi "en tiempo real".



LA TECNOLOGÍA LE GANÓ A LA POLÍTICA

Muy simple la respuesta, gracias a esta tecnología tenemos accesos a dichos, escritos, audios y filmaciones de discursos y todas las actividades que realiza un político. Hoy en día es fácil detectar las mentiras y sus acciones ya que el político al ser conocido, está permanentemente bajo la "lupa" de toda la ciudadanía.



Hoy es muy difícil engañar o mentir, para aquellas personas que gozan de cierta popularidad o conocimiento social, ya que no podrán "zafar del escarnio público", esto no sólo pasa a los políticos o partidos políticos de otros países porque también pasa en Argentina donde muchos políticos hicieron de la historia y de su propia historia "todo un relato" y gracias a la tecnología hoy nos damos cuenta de sus mentiras, engaños o de sus aciertos y verdades.



Hoy gracias a la tecnología se cayeron mitos o se enaltecieron políticos estén con vida o no. Hoy gracias a esta "tecnología del conocimiento e información" hay políticos que, como se dice vulgarmente, "no resisten un archivo", mientras que otros lo "resisten todo". Pero también la tecnología le llama la atención a los ciudadanos. Ya no puede decir que, "no sabía a quién votaba", hoy sabemos quién nos miente y quién no, como también sabemos a quién votamos o no.

Por Jorge Reinoso Rivera

Periodista