La tercera opción de género en el documento en la discusión política.

Juntos por el Cambio viene presentando proyectos de ley para que se incluya la opción "no binario'' en el sexo registral, pero el Gobierno nacional le gana esta parada progre habilitándolo a través de un decreto.



Los proyectos de ley de Juntos por el Cambio Expediente 0659-D-2020 (20/03/2020) que solicita la modificación de la Ley Nacional N° 26.743, de Identidad de Género, para poder registrar como "identidad de género autopercibida'' la opción "No Binario/Indefinido''. Asimismo pide la modificación de la Ley Nacional N° 26.413, sobre Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, para que "los registros de las provincias, de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscriban a las personas bajo las categorías "Femenino/mujer''; "Masculino/Hombre'' o "No Binario/Indefinido''.



El proyecto es de la autoría de la radical Josefina Mendoza (BsAs). El expediente tiene giro a las comisiones de Legislación General que preside Cecilia Moreau, y Mujeres y Diversidad que encabeza Mónica Macha, ambas oficialistas.



Expediente 3395-D-2020 (8/07/2020) que modifica la Ley Nacional N° 26.743, de Identidad de Género, para que toda persona pueda solicitar la incorporación en la categoría "Género/Sexo'' de su documento nacional de identidad, las denominaciones: "Femenino/Mujer''; "Masculino/Varón'' u "Otra''. "En el tercer supuesto, el Renaper determinará la denominación final de inscripción en el documento de la persona que solicite el cambio''. La misma modificación se incluiría en la Ley Nacional N° 17.671, de Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional.



El proyecto tiene los mismos giros que el anterior, pero en orden inverso, y lleva las firmas de las radicales Josefina Mendoza, Claudia Najul y Karina Banfi, de las macristas Adriana Cáceres y Camila Crescimbeni y de Maximiliano Ferraro (CC).





Decreto del PEN

Argentina se convirtió en el primer país de Latinoamérica que permite a través del Decreto 476/2021 consignar una opción diferente a Femenino o Masculino en el campo sexo del DNI.



"Se incorporará una tercera opción documentaria en la categoría "sexo'' en el DNI y el Pasaporte, con el fin de contemplar el derecho a la identidad de género respecto de aquellas personas que no se reconocen dentro del sistema binario femenino/masculino''



"La nomenclatura "X'' en el campo "sexo'' comprenderá las siguientes acepciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino''.



Durante el anuncio, que se realizó en el Museo Casa Rosada, se entregaron 3 ejemplares de DNI "no binario'', uno de ellos a Valentine Machado, que tras recibirlo mostró una remera que decía "No somos x''.



En respuesta al reclamo recibido de parte de algunos activistas el Presidente de la Nación Alberto Fernández explicó que "la x es una convención internacional para reconocer las categorías no binarias''. "Este es un paso que espero que termine el día en que en el DNI a nadie le pregunten si es hombre, mujer o lo que quiera''.

Por Lic. Mónica del Río

Editora Notivida