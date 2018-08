De la chacra a la góndola y el distorsionado precio de los productos agropecuarios.

Es compleja la realidad económica ya que no se agota solo en los grandes temas de macroeconomía con impacto en la microeconomía. De ordinario la atención está focalizada y es absorbida recurrentemente con grandes tópicos como son la inflación, déficit fiscal, tasas de interés, devaluación etc. No obstante estar justificado lo antedicho, también hay otros temas de economía vinculados como aspectos específicos de aquellos que con gran acierto han sido visibilizados por indicadores nuevos o por lo menos poco difundidos pero de gran valor instrumental-estadístico. En este sentido se debe destacar un índice de relevamiento de la realidad del ciclo económico total, que analiza cual es la participación de los actores del ciclo económico, en los precios. Es decir analiza de cuanto participa el productor y de cuanto participan otros actores en el precio final del producto. Y el dilema es saber qué pasa con lo que se ha dado en llamar precios de origen y precios de destino.



La variable clave de la relación entre estos dos valores se formula en el siguiente interrogante: ¿cuál es la participación que tiene el productor en el precio final abonado por el consumidor acaecido en el eslabón final del ciclo?.



Los últimos datos conocidos fueron relevados por un observatorio de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) que indica que la brecha de precios entre el origen y el destino de los productos, en el segmento agropecuarios subió 11,4% en julio de 2018. El informe de la entidad decana de los comercios medianos y pequeños del país expone con meridiana claridad que "En promedio, el consumidor pagó en góndola 5,9 veces más de lo que recibió el productor en la puerta de su campo".



El porcentaje de 5,9, cabe subrayar, es un número que resulta haciendo promedio de todos los productos de origen agropecuario, pero además, hay un análisis por desagregación por sector y tipo del origen de la producción. Y en este último sentido se observa que, para los productos agrícolas, la situación fue de mayor apertura del ángulo diferencial del valor, pues, la brecha registró un crecimiento de 13,4%, ubicándose en 6,35 veces más de los que recibió el productor. Es simple y elemental de advertir la significativa virtud técnico-metodológico que tiene este indicador y su gran provecho para la toma de decisiones de política económica.



En efecto los datos surgen del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elabora el sector de Economías Regionales de CAME sobre la base de precios diarios en línea con los principales supermercados del país, más de 500 verdulerías y mercados, y precios de origen de las principales zonas productoras que releva un equipo de 35 encuestadores.

Por Fabián Alberto Núñez y el Dr. Mario Alfredo Luna (MP 2246).

Ex asesor y expresidente del Concejo Deliberante de Jáchal, respectivamente.