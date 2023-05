Preocupa en Brasil la delicada situación económica y social de Argentina, agravada por la gran sequía que impide tener fuentes de ingreso por exportaciones de granos.



El ministro de Hacienda brasileño, Fernando Haddad, expresó en las últimas horas su preocupación porque los problemas económicos de Argentina y la grave sequía puedan afectar al "destino político" del país.



"Estamos preocupados por esta situación de Argentina", dijo Haddad a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, en un encuentro al margen de la reunión de ministros de Finanzas del Grupo de los Siete (G-7) en Niigata, Japón. Haddad dijo que Brasil seguía de cerca la situación en Argentina, donde la actual sequía podría reducir las exportaciones en un 20%.



En declaraciones a la prensa tras la reunión, Haddad dijo que planteó la cuestión a Yellen porque Argentina necesitaba la ayuda del Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos es el mayor accionista de la entidad crediticia mundial.



"Una solución a los problemas de Argentina tiene que pasar por el FMI, y si Brasil y Estados Unidos están juntos en este esfuerzo, será mucho más fácil para Argentina superar esta crisis", dijo Haddad. Agregó que planteó la cuestión porque Argentina es un actor importante en el mundo y especialmente en Sudamérica.



Japón, que este año ostenta la presidencia rotativa del G-7, invitó a Brasil, India e Indonesia a participar en la reunión de ministros de Finanzas y banqueros centrales de esta semana. Cuando se le preguntó sobre los comentarios de Yellen acerca de que los miembros del G-7 tomen medidas enérgicas contra la "coerción económica" por parte de China, Haddad dijo que Yellen le había asegurado que no tenía objeciones a los estrechos lazos comerciales de Brasil y China.



Tensión política condiciona más al débil peso argentino

El peso argentino cedió terreno en las últimas horas, pese a la intervención oficial con bonos para atemperar la tendencia, dada la incertidumbre política que reina en el país a pocos meses de las elecciones primarias y posteriores generales para elegir nuevo presidente. Sumida en una galopante inflación proyectada por arriba del 125% para el 2023, la tercera economía de América latina pelea a diario también con una constante pérdida de reservas del Banco Central (BCRA) y un complejo déficit fiscal.



Operadores financieros coincidieron que los problemas políticos suman intrigas al mercado y es otra presión sobre el peso, una de las monedas más devaluadas en el mundo durante los últimos tiempos.

El peso mayorista perdió un 0,18%, a 228,50/228,55 por dólar con regulación del BCRA, entidad que no logra reforzar sus reservas pese a la vigencia de un tipo de cambio especial de 300 unidades para las liquidaciones agroexportadoras, sector que vendió 97,2 millones de dólares.

La deuda pública argentina promedió un alza del 0,7% con interés en las paridades dolarizadas, junto a un riesgo país del J.P. Morgan con caída de 12 puntos básicos, a 2.506 unidades.



AFIP reintegró $30.000 millones a 500 mil persona

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reintegró $30.800 millones en el primer cuatrimestre del año a más de 500.000 contribuyentes en concepto de devoluciones de percepciones por compra de moneda extranjera y consumos en el exterior efectuados durante 2022. A partir de enero, la AFIP habilitó la presentación de solicitudes de devolución de percepciones del Impuesto a las Ganancias (incluyendo percepciones del impuesto sobre los bienes personales) para los contribuyentes que durante 2022 efectuaron compra de moneda extranjera y/o realizaron consumos en el exterior con tarjetas. En lo que va del año, el organismo recaudador aumentó casi 140% el monto devuelto en relación a todo 2022 y benefició a 60% de contribuyentes más en relación al mismo período anterior.



La Resolución General N°4815 -que entró en vigencia el 16 de septiembre de 2020- establece un régimen de percepción a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales para las operaciones de compra de moneda extranjera. La normativa establece que cuando los anticipos realizados por un individuo superen el monto correspondiente a ingresar por los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales, el excedente sea reintegrado, devolución aplicable a quienes no sean contribuyentes del impuesto a las Ganancias o Bienes Personales.

> Importaciones récord

Las importaciones del primer trimestre alcanzaron un volumen de U$S 17.178 millones, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y se constituyeron junto a las del mismo período de 2022 como la segunda cifra récord de los últimos diez años para los primeros tres meses del año. Las importaciones del primer trimestre de 2023 y las del mismo periodo del año pasado, que totalizaron los U$S 17.968 millones, son las únicas en los últimos diez años que superaron los U$S 17.000 millones. Como parte de esto, la actividad industrial registró en marzo un incremento de 3,1% en relación a igual mes del año pasado, se ubicó 3,4% por encima de la de febrero, y acumuló un alza del 2,8% en el primer trimestre del año, informó ayer el Indec.

Por agencias Reuters, Télam

y Redacción DIARIO DE CUYO