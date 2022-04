Los vaivenes del estado del tiempo se harán sentir en la provincia esta semana, donde el viento Zonda se hará sentir en especial sobre el Norte sanjuanino.

Calores extremos, nevadas y granizo en el otoño argentino con vientos Zonda en San Juan, olas de frío inusuales en la primavera de países europeos. Así se evidencia la contundencia del cambio climático en el mundo. Los especialistas en medio ambiente insisten en que estos fenómenos, recurrentes en los últimos años, no se deben naturalizar.



En ese intento, desde un informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, denominado AR6, se evaluaron las condiciones del medio ambiente en el mundo y desde varios capítulos, la Argentina mereció no sólo análisis de lo que sucede en esa materia, sino advertencias sobre lo que podría llegar a suceder si no se implementan políticas adecuadas para aminorar el impacto en la biodiversidad y el desarrollo humano.



Desde ese organismo se señala que la suba de la temperatura en 1.5ºC, en promedio, debe ser frenada con transición energética hacia el desarrollo sostenible, reducción de pobreza, fomentación de la equidad, así como prácticas puntuales como el cese de la deforestación.



Norte argentino

En el capítulo sobre áreas áridas y semiáridas se indica "el decrecimiento de las lluvias en las zonas semiáridas de la Argentina, como la región de Chaco". En cuanto a la directa injerencia de la actividad humana, se habla de "cambios del uso del suelo y sobreexplotación de recursos hídricos".



40 grados en otoño

Mauricio Saldívar, meteorólogo especialista en sistemas de alerta temprana, se refirió al evento meteorológico que se espera para los próximos días, cuando las temperaturas podrían elevarse hasta los 40 grados. "Será un periodo de más de tres días de temperaturas elevadas, lo que configuraría una ola de calor. Lo que me llama la atención es que en algunos sectores de la Argentina, después de esta ola de calor podría estar seguida por una ola de aire frío, aunque no en el mismo lugar. Pero algunos sectores tendrán calor y otros frío, algo que no es tan frecuente. Vamos a tener muy altas temperaturas en el Norte y muy frías en el Sur. Vamos a tener un país de extremos", afirmó.



En San Juan

En diálogo con DIARIO DE CUYO, el especialista Germán Poblete dijo que, "los dos procesos de viento Zonda están previsto para mañana martes. Esto se debe a que se instalará una masa de alta presión en el centro de Chile y, al mismo tiempo, una de baja presión en Cuyo. Esto generará el vuelco de aire que, cuando baja, crea los procesos de viento Zonda. Que esos vientos queden en altura o desciendan a la superficie, es la cuestión. "Los departamentos Calingasta e Iglesia seguramente se verán afectados por las ráfagas. Acá, en el Valle de Tulum hay probabilidad de que el viento descienda el martes''.



Para hoy lunes, el proceso del viento Zonda se verá interrumpido por un frente que hará descender el termómetro y la máxima se ubicará en los 25 grados. Mientras que para mañana martes vuelven el calor y la probabilidad de viento Zonda, la máxima llegará a los 33 grados durante la tarde. El miércoles el fenómeno comenzará a ceder, pero el remanente de calor del día anterior hará que la temperatura máxima se ubique en los 27 grados. El frío más intenso comenzará a sentirse el jueves, con la llegada de viento desde el Sur, ese día el termómetro llegará sólo a los 19 grados. A pesar de esto, durante todas las jornadas las temperaturas mínimas se mantendrán bajas, tal como las que se vienen registrando hasta ahora.