Un misil ruso impacta en un edificio de departamentos en la calle Mytropolytska 110 en Mariupol, Ucrania, el 11 de marzo de 2022. Se trata de una prueba irrefutable de que el gobierno de Putin quiere eliminar al pueblo ucraniano, ya que ataca a la población civil, la tortura y viola, según las propias víctimas. (Foto AP/Evgeniy Maloletka, una de las imágenes ganadoras del premio Pulitzer).

El genocida y presidente ruso, Vladimir Putin, acusó a Occidente de haber orquestado la guerra de Ucrania para destruir a Rusia y animó al Ejército a pelear hasta la victoria, en un discurso en la Plaza Roja de Moscú por el aniversario del triunfo soviético en la Segunda Guerra Mundial. "Hoy la civilización se encuentra una vez más en un punto de inflexión decisivo", dijo Putin ante miles de soldados, políticos rusos y varios dirigentes de ex repúblicas soviéticas, en el acto central para conmemorar la victoria sobre la Alemania nazi, en 1945, que incluyó un gran desfile militar.



"Se ha desatado una verdadera guerra contra nuestra Patria", fruto de las "ambiciones indómitas, la arrogancia y la impunidad" de Occidente, agregó el presidente en el mes número 15 de la ofensiva rusa en Ucrania. Horas antes, fuerzas rusas lanzaron una nueva andanada de misiles de crucero contra Ucrania, sin provocar víctimas ni daños importantes, dijeron autoridades.



La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que las defensas aéreas destruyeron 23 de los 25 misiles disparados por Rusia, 8 de los cuales fueron lanzados desde portaaviones en el Mar Negro y 17 desde aviones estratégicos.



Putin ha enmarcado repetidamente la guerra en Ucrania como un conflicto indirecto con Occidente, en especial con Estados Unidos. Su Gobierno sostiene que Occidente está utilizando a Ucrania como una herramienta para destruir a Rusia, reescribir su historia y aplastar sus valores tradicionales. Putin elogió a los soldados que participaron en la guerra en Ucrania e instó a los rusos a permanecer unidos.



Sólo unos 8.000 soldados marcharon en la Plaza Roja este año, el número más bajo desde 2008. Incluso el desfile en 2020, el año de la pandemia de coronavirus, contó con unos 13.000 soldados, y el año pasado participaron 11.000 soldados. A diferencia de años anteriores, no hubo sobrevuelo de aviones militares y se exhibió menos equipo en el desfile. El evento duró menos de una hora.



Pulitzer para The New York Times y Associated Press por sus coberturas El diario The New York Times (NYT) y la agencia de noticias Associated Press (AP) recibieron en las últimas horas los premios Pulitzer, uno de los más prestigiosos para la prensa estadounidense, por sus coberturas de la guerra que se libra en Ucrania tras la invasión de Rusia. El NYT y sus periodistas obtuvieron el premio en la categoría "reportaje internacional" por su "incansable cobertura de la invasión de Ucrania por Rusia, en particular una investigación de ocho meses sobre los muertos ucranianos de Bucha y la unidad rusa responsable de esas masacres", anunció en un video Marjorie Miller, administradora de los Pulitzer, reportó la agencia AFP.



Los fiscales ucranianos afirman que las fuerzas rusas mataron unos 1.400 civiles en el sector de Bucha, al norte de Kiev, donde cuerpos fueron hallados tras el retiro de tropas de Moscú a finales de marzo de 2022. Bucha se volvió el símbolo de los crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso tras la invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022. En cuanto a la agencia AP, se llevó el premio al "servicio público" por un reportaje "muy valiente" sobre el asedio de la ciudad ucraniana de Mariúpol. Símbolo de la resistencia ucraniana, del sureste del país fue asediada y bombardeada durante semanas por las fuerzas rusas al inicio de la invasión, a partir del 24 de febrero de 2022. AP también se ganó un Pulitzer "breaking news photo" por sus fotografías "únicas" del inicio del conflicto, hace 14 meses.



Los premios Pulitzer son administrados por la universidad neoyorquina Columbia, en Manhattan, y el año pasado los periodistas ucranianos fueron recompensados por su "valentía" con un Pulitzer especial.

Por Agencia Télam