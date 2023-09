En este mes de septiembre estamos celebrando el mes de la Biblia. Y el calendario litúrgico nos invita a leer en las celebraciones dominicales al evangelio "según San Mateo". El nombre griego Mateo significa "regalo de Dios". Tradicionalmente se simboliza a los 4 evangelistas mediante 4 símbolos. A Mateo se lo simbolizó con un ángel (un hombre con alas) porque su evangelio comienza con la lista de los antepasados de Jesús, el Mesías: Mt 1,1-16. Esta lista es de gran valor para este evangelio porque presenta a Jesús como hijo de David (el más importante de los reyes) e hijo de Abrahán (el padre del pueblo de Dios).



Cuando abrimos el Nuevo Testamento nos encontramos con este primer libro que es el evangelio "según" San Mateo. Los evangelios fueron obras anónimas probablemente atribuidas a alguna autoridad apostólica. En la antigüedad, por lo general, realizaban grandes obras y se las atribuían a los grandes maestros. Este evangelio fue llamado por la historia "el evangelio Eclesial".

Preguntas sobre Mateo

Nos preguntamos: ¿Quién sería Mateo? ¿habría sido realmente el autor del evangelio que lleva su nombre? El primer paso es remitirnos a la crítica interna, es decir, ver qué dice el propio documento que lleva su nombre. El término griego aparece 5 veces en el Nuevo Testamento: 4 veces en los evangelios (Mt 9:9, 10:3, Mc 3:18, Lc 6:15) y una vez en Hechos de los Apóstoles (Hc 1:13). De los 5 usos, encontramos 2 formas sustantivadas nominativas y 3 formas acusativas.



En Mateo 9:9 se describe la escena donde Jesús "vio a un hombre llamado Mateo", sentado en una mesa de recaudación de impuestos y lo invitó a seguirlo. En los textos paralelos de Marcos 2: 13-14 dice "vio a Leví, hijo de Alfeo"; y en Lc 5:27-28 "vio a un publicano llamado Leví".



Encontramos entonces semejanzas y diferencias: a) los 3 coinciden que se trata de un recaudador de impuesto sentado a la mesa, b) en el relato de Mateo el que está sentado se llama "Mateo", c) en el relato de Marcos el que está sentado es llamado "Leví" e "Hijo de Alfeo" y d) en el relato de Lucas el que está sentado se llama "Leví" y era "publicano".



El nombre de Mateo aparece mencionado en las 2 listas donde se nombran explícitamente a los 12. En Mateo 10:3 se menciona "Mateo" y en Marcos 3:13 también, pero aquí, se menciona a un tal hijo de Alfeo de sobrenombre Santiago. Este Santiago es mencionado como hijo de Alfeo en la lista de los 12 en Lc 6:15 y en Hc 1:13, entre los 12 que se juntaban hacer oración.



Uno de los 12 elegidos

Haciendo una evaluación de los datos bíblicos sacamos en limpio: a) Mateo ha sido históricamente unos de los 12 elegidos por el Señor, b) ¿Mateo se autodenomina así en su evangelio como "Mateo"?, c) ¿Mateo es el mismo que Leví?, d) ¿Mateo sería hijo de Alfeo?, e) Leví fue un pecador y Jesús comió con él, demás pecadores y lo llamó a seguirlo, d) no tenemos certeza si Santiago podría haber sido el sobrenombre de Mateo. Son especulaciones que quedan sin resolución.



Cuando salimos de la Escritura y vemos otras referencias extra bíblicas nos encontramos con un testimonio desconcertante del Padre Apostólico Papías de Hierápolis en Frigia, en torno al año 130, de cuya obra han quedado algunos fragmentos conservados por Eusebio de Cesarea en Libro III, 39,15: "Mateo compuso los oráculos [del Señor] en el idioma hebreo, y cada uno los interpretaba como mejor podía." Atribuye a Mateo la redacción del evangelio en lengua hebrea y da por hecho que él lo ha escrito. La mayoría de los expertos no dan crédito a esta información: ¿por qué? porque piensan que un testigo presencial no narra de esta forma ni trata a sus fuentes como lo hace este escritor y porque no parece verosímil que un hombre como Mateo fuese capaz de escribir una obra de estas características.



Las 4 redacciones de los evangelios vienen titulados con el adverbio griego "kata" más el nombre del evangelista puesto en acusativo, es decir: "según Mateo, según Marcos", etc. Y esta titulación habría sido anterior a Papías y él la supuso. Con lo cual su testimonio rondaría antes o después del 100 d.C. y esto haría improbable que Mateo haya sido el escritor.



El redactor del documento que lleva su autoría sería un hombre que ejercería una función en la comunidad, por ejemplo, catequista, de talante estilístico de impronta Judía, un talante lingüístico griego y una formación referido a la sinagoga.

P. Fabricio Pons

Párroco Santa Bárbara de Pocito