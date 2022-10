El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Mariano Grossi, tiene a su cargo las negociaciones en medio de la guerra con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a quien se lo ve saludando en la foto, y el de Ucrania, Volodimir Zelensky.



"Es un momento histórico". Así definió el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Mariano Grossi, las negociaciones que lleva adelante en medio de la guerra con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de Ucrania, Volodimir Zelensky, para determinar una zona franca en Zaporiyia, donde se encuentra el reactor nuclear más grande de Europa, y así evitar un posible accidente. Ayer miércoles por la mañana, Grossi habló sobre su papel como mediador entre Putin y el mandatario ucraniano ante los repetidos bombardeos en el perímetro de la planta nuclear de Zaporiyia que causan cortes de energía, algo crucial para mantener el enfriamiento de los reactores. Tras reunirse con el líder ruso, volverá a visitar al ucraniano, con quien se entrevistó hace unos días.



Conversar con ambos bandos



En diálogo con Radio Mitre, el argentino explicó que su tarea es establecer "una zona de protección en torno a la central nuclear, que es ucraniana pero ha sido ocupada por Rusia y ahora anexada a ese país tras los referéndums que hubo en esos territorios, es una zona que está en el frente de combate y eso complica más las cosas". Por eso dijo que se deben "definir perímetros, cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer, conversaciones con bandos militares de ambos países, porque uno habla con ambos bando". Con respecto a su reunión con Putin, dijo: "Lo que se logró es que manifieste su disposición a trabajar conmigo, lo cual ya es importantísimo".



Al ser consultado sobre si creyó en las intenciones que le manifestó el presidente ruso, el director de la OIEA expresó: "Yo les tengo que creer a todos y tengo que trabajar hasta que me encuentre con un obstáculo, no puedo hacer juicios de intención, sólo tratar de proteger esa planta y empujar para que así sea".



Posibilidad de ataque nuclear mayor es muy alta



Por otra parte, explicó: "Estuve allí hace unos días y la zona está bajo ataque y la posibilidad de un ataque nuclear mayor es muy alta y yo estoy tratando de hacer una especie de santuario (en el sector del reactor) para que no sea blanco de ataque y eso me tiene entre Rusia y Ucrania. Ahora acabo de aterrizar en Lublin, en Polonia, y un tren me llevará a Kiev tras 14 horas de viaje porque es una zona de combate a donde no se puede volar".



Grossi indicó además que la necesidad de parar con los bombardeos en Zaporiyia se da ante la posible desestabilización de la central nuclear. "El peligro es que se trata de la planta nuclear más grande que hay en Europa. Son seis reactores alineados que ahora están en stand by. El primer problema es la posibilidad de un ataque directo, un bombardeo directo sobre alguno de los reactores", remarcó.



Al detallar los posibles escenarios, el argentino aclaró que un bombardeo sobre la planta sería "de efectividad relativa" ya que los reactores "son muy robustos, tienen un recipiente de acero que los contiene que están preparados para resistir, por ejemplo, que un avión se les caiga encima". Así dijo que podría soportar un bombardeo, "pero si se los bombardea durante 5 días, se complica" la seguridad, expresó.



Grossi advirtió asimismo: "Lo que más preocupa es que estos bombardeos han perjudicado en varias oportunidades la red eléctrica externa, y las plantas nucleares necesitan electricidad para el enfriamiento de los reactores. Si se quedan sin eso, se puede producir un calentamiento del reactor y un accidente terrible y eso es lo que tratamos de evitar".



Uso de armas nucleares como último recurso



Por otra parte, ante la pregunta de si es posible que Rusia y Ucrania utilicen armas nucleares, prefirió ser cauto. "No puedo especular al respecto como director de la OIEA, es aventurado. El uso del arma nuclear no es probable, porque el uso de esas armas para los países que las poseen está definido por una doctrina y en Rusia hay una muy parecida".



De este modo indicó que se considera "el uso del arma nuclear como último recurso". "Es utilizada de manera defensiva en caso de si ese país sufre ataque con armas nucleares o con armas que pongan en peligro la existencia del Estado", dijo y añadió: "Llegar a esa configuración no se ve como algo inmediato, pero la posibilidad no puede ser totalmente excluida".



Al finalizar la charla, Grossi habló sobre cómo se sintió cuando le dio la mano al líder ruso. "Darle la mano a Putin es un momento histórico porque él es un personaje histórico, que mis hijos y nietos van a leer. Más allá de cualquier juicio de valor, yo debo dejar los aspectos emocionales de lado y concentrarme en la conversación que voy a tener segundos después con esa persona", cerró el argentino.





Pastillas de yodo

Ante la compra por parte de países como Finlandia de pastillas de yodo, que contrarrestarían los efectos de las armas nucleares, Rafael Mariano Grossi, director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), dijo que son "medidas de precaución". El yodo se considera una forma de proteger el organismo en caso de exposición radiactiva. Esta semana, en Finlandia, el gobierno recomendó comprar tabletas de yodo y ya se agotó el stock. Las autoridades sanitarias hicieron ese pedido para la población menor de 40 años y embarazadas, pero la asociación de farmacéuticos advirtió que no es una "necesidad urgente". Además, que "en Europa hay un temor" a que en la guerra llegue a haber actividad bélica nuclear. "Hasta hace unos años, hablar del uso de armas nucleares era prácticamente un tabú, se sabía que había países que las tenían, y ahora se habla cada vez más, entonces algunos dicen que el tabú está cayendo".



Nuevos ataque rusos

Rusia lanzó nuevos ataques en siete regiones de Ucrania en un día, con un total de siete misiles S-300, de los cuales dos impactaron en un distrito del centro regional y otros cinco en los suburbios, según un resumen de administraciones militares regionales, recogido por la agencia Ukrinform.





Indignación tras bombardeos a civiles

El lanzamiento por parte de Rusia de ataques masivos contra infraestructuras civiles en casi una docena de ciudades ucranianas alejadas del frente provocó conmoción e indignación mundial. Los ataques, que el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, describió como "oleada tras oleada de misiles", golpearon "patios de recreo de niños y parques públicos", dejaron al menos 14 muertos y casi 100 heridos, y cortaron la electricidad y el agua en gran parte del país.

Por Radio Mitre, La Nación, The Washington Post y Redacción DIARIO DE CUYO