El sector minero estima que en una década la Argentina podría alcanzar los US$12.000 millones en exportaciones en el sector e inversiones de US$ 3.000 millones por año, pero en la actual coyuntura mantiene su pedido de poder acceder a las divisas necesarias para la importación de insumos y equipos, y de agilizar las aprobaciones del sistema de importaciones para sostener el nivel de actividad. Así lo planteó el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Franco Mignacco, en un encuentro de prensa por la presentación de Arminera, la feria sectorial que se realizará del 22 al 24 de mayo en el predio ferial de La Rural, luego de cuatro años del último evento tras la discontinuidad generada por la pandemia.

La exposición se dará en momentos en que hay expectativas de que las exportaciones mineras -que alcanzaron en 2022 los US$ 3.850 millones de dólares- puedan triplicarse hasta los US$ 12.000 millones en 2032. De la misma manera, la proyección de las exportaciones se estima que podrán pasar de los US$ 1.800 millones de 2022 a poco más de US$ 3.000 millones promedio anual para la próxima de una década.

El evento será la oportunidad del lanzamiento por parte de la CAEM del Índice de Costos Mineros que permitirá relevar por un lado la evolución de la estructura de costos de los proyectos metalíferos de oro y plata, y por otro la industria del litio, siguiendo la tendencia de otros países productores que generan esta información tanto para los inversores como para los dadores de políticas públicas.



Desincentivo productivo



"El sector viene sufriendo un fuerte incremento de sus costos en dólares por la situación inflacionaria internacional y la local que repercuten en las ecuaciones económicas y en la productividad de los proyectos'', explicó Mignacco, quien aclaró que más allá de tratarse de un índice general se deberán atender las diferencias por proyecto, región, estructura de mina y vida útil restante de cada una.

El directivo señaló "este impacto en la ecuación económica está generando un desincentivo a seguir produciendo más, afecta la eficiencia y rentabilidad de los proyectos y la posibilidad de sumar mayor capacidad productiva''. Mignacco planteó que "los precios en el contexto internacional son relativamente buenos pero hoy no alcanza para cubrir el gap del desfasaje entre el dólar oficial y el paralelo y la industria insiste en pedir al Gobierno que pueda ayudar al sector a través de un dólar diferencial, como otros sectores productivos para compensar esta pérdida de competitividad".

Para justificar ese pedido, Mignacco resaltó que "la minería es una economía regional 100% donde no llega ningún otro tipo de industria ni actividad económica y así lo sufren las provincias exportadoras como San Juan y Santa Cruz, que en no mucho tiempo verán la retracción de la capacidad productiva''.

En similar sentido, el titular de CAEM señaló que la industria también se ve afectada por las demoras en el Sistema de Importaciones, al asegurar que hay más de 4.000 solicitudes pendientes vinculadas al requerimiento de insumos y equipos para las operaciones mineras en todo el territorio.

Mignacco también se manifestó contrario a avanzar en un proceso de nacionalización del litio al entender que "en un año eleccionario será importante no tratar proyectos en este sentido''.

Expominera tendrá una superficie de 15.000 metros cuadrados contará con 220 expositores y será el marco del Diálogo político "UE-América Latina y el Caribe- sobre la identificación de recursos estratégicos y críticos de materias primas, y actividades vinculadas al EITI sobre Nuevos desafíos para potenciar la transparencia de la industria minera; el Programa hacia una minería sustentable, y las Herramientas Financieras para el Sector Minero y contexto económico.