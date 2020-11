La lucha es sin cuartel contra los incendios. Se originan en distintos lugares del mundo, ya sea en lugares tan distantes entre sí como el Amazonas, Australia y en California. También en distintas provincias argentinas. Millones de hectáreas de flora y fauna destruidas y el medio ambiente cada vez más dañado, lo que hace que la vida en el planeta cada vez sea más difícil. En ese contexto, San Juan tiene un arma para combatir incendios; pero desde el aire. Un apoyo para los bomberos, que son quienes finalmente sofocan y extinguen los siniestros.



En ese sentido, Walter Gallardo, jefe de Operaciones de la Dirección Provincial de Aeronáutica. Dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, dice que la provincia cuenta con el helicóptero para la lucha contra incendios, traslado de bomberos y la novedad: el helibalde. Se trata de un recipiente que va suspendido de unas cuerdas especiales a la nave, con la cual se traslada agua hacia la zona de conflicto. Tiene una capacidad de 1.000 litros y es un equipo importante para luchar contra los incendios en cualquier clase de terreno, ya sea en el campo plano o zonas escabrosas, de mucha vegetación como puede ser las sierras de Valle Fértil. Precisamente en esas zonas suele producirse la presencia de fuego en tiempos de sequía.



El equipo con que cuenta el helicóptero se habilitó e incorporó en noviembre de 2018 y periódicamente, un equipo de profesionales se entrena para tal fin. También se cuenta con otro helicóptero privado con el mismo equipamiento. Las personas encargadas de trabajar con este equipo son dos mecánicos en tierra y el piloto.



El helicóptero puede usar el agua de distintas fuentes, ya sea diques, piletas e incluso camiones sisternas o tanques australianos, que les pueden suministrar el líquido vital para combatir siniestros en zonas de difícil acceso. "Es un apoyo para los bomberos, que son en definitiva quienes apagan los incendios'', dice Gallardo.



Precisamente, la aeronave entra en acción cuando lo solicita la División Bomberos de la Policía de San Juan en las zonas urbanas donde corren riesgos, personas, animales y viviendas o bien cuando Defensa Civil lo pide para llegar a lugares alejados como son las zonas rurales de la provincia.



El profesional comenta que esta temporada de verano se presentará muy tórrida como en los últimos años, donde el calor del sol se hace sentir en la vegetación, lo que produce que haya un ambiente muy caliente donde puede ser propicio para la generación de incendios que se producen de manera natural. En ese campo de acción trabajan los bomberos. "Nosotros servimos como apoyo y ayuda a los bomberos. Tratamos de aliviar el trabajo de ellos. Con el empleo del helibalde, podemos apagar un poco y aliviamos la tarea de los bomberos, quienes son los que sofocan las llamas por completo. Por eso también es tan importante tener mucha precaución de no hacer fuego en lugares no permitidos, menos aún en zonas de mucha vegetación. Se requiere tomar todas las medidas del caso para no provocar incendios.



La tranquilidad para los sanjuaninos es que también hay un equipamiento que ayuda a combatir el fuego desde el aire para evitar los desastres por incendios en el medio ambiente sanjuanino.



Para tener en cuenta

En 2019 se incendiaron 2,5 millones de hectáreas en el amazonas con cerca de 1.000 focos de incendio. Los incendios forestales en todo el mundo agudizan la crisis climática. Estos incendios, sumados a los que afectaron a Venezuela, Bolivia y Colombia con más de 26.000, 18.000 y 14.000 focos respectivamente, generaron un problema global. En tanto que los incendios forestales en la Argentina afectaron en los últimos meses a once provincias: Entre Ríos (que también extendió sus focos a la ciudad santafecina de Rosario), Corrientes, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Misiones, Catamarca y La Rioja. En total, han arrasado unas 120.000 hectáreas. La sequías en las principales regiones productivas del país y el accionar devastador del fuego deja pérdidas en millones de dólares que aún no fueron calculadas por las autoridades nacionales y provinciales.