Juan Cruz Lara Pérez es amante del periodismo y fanático de la Historia. Un joven sanjuanino que triunfa en importantes instituciones a nivel mundial.





Se llama Juan Cruz Lara Pérez, realizó sus estudios en el Colegio Santísimo Sacramento y el secundario en el Colegio Central Universitario, donde tuvo experiencias puntuales como co-conductor y columnista del programa "Central al Aire'' en la radio escolar, participó de un modelo de Naciones Unidas en la escuela Industrial "Domingo F. Sarmiento'' y presidió uno similar en el colegio "Merceditas de San Martín''. Fue protagonista destacado en las Olimpiadas de Historia de la República Argentina, organizada por la Universidad Nacional del Litoral, obteniendo en primer lugar en su distrito, primero en las regionales, y participando en la instancia nacional.



Graduado en inglés del Instituto Saint John's en 2022 y con el quinto año aprobado de francés en la Alianza Francesa de San Juan, conoce además un tercer idioma, el portugués. Hace dos años fue admitido en el programa "Jóvenes Embajadores 2021'' de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, con certificado de "logro distinguido''. A su vez, apenas concluido el secundario, logró acceder a una beca "de mérito'' para estudiar en la Stetson University (Florida) y posteriormente en la Northwestern University, con sede en Qatar.

Juan Cruz tenía 16 años al obtener una beca que no estaba totalmente financiada, pero era de gran importancia ya que la ofrecía el The New York Times.

Perfeccionarse fuera del país

Juan Cruz es amante del periodismo y fanático de la Historia, según él mismo lo confiesa, y siempre ha querido estudiar y perfeccionarse fuera del país. Tenía 16 años al obtener una beca que no estaba totalmente financiada, pero era de gran importancia ya que la ofrecía el The New York Times, uno de los periódicos más importantes del mundo, fundado en 1851 en Nueva York, distribuido en Estados Unidos y en muchos otros países del mundo.



Así, tras un gran esfuerzo familiar para completar los fondos necesarios para el viaje y otros gastos, logró realizar la citada experiencia, breve pero muy especial a modo de capacitación en periodismo en la escuela del citado periódico y dentro del programa "Corresponsal Extranjero, Reporte global''.



Allí participó de cursos y clases con periodistas reconocidos del citado diario, "quienes nos enseñaron nociones básicas y especificas de este programa'', dice Juan Cruz. Tiempo después participó desde San Juan de programas de verano de la Universidad de Yale y de la Universidad de Harvard, nombrado embajador en ambos casos.



Graduado con honores

A raíz de todos estos brillantes antecedentes y de su juventud, inmediatamente después Lara fue graduado con honores en un programa de la embajada de los Estados Unidos, trabajando también como escritor para Education USA Argentina. En el año que acaba de terminar fue nombrado embajador en Harvard Undergraduate International Relations Scholars Program y participó en Competitive College Club 2023. Asimismo fue admitido con beca en Harvard Undergraduate International Relations Scholars Programan 2023.



Por otra parte ha organizado charlas informativas para incentivar a estudiantes secundarios de la provincia, a aplicar en programas de verano en el exterior, y en 2023 también participó de una "competencia de escritura'' en Harvard Crismón Global.



Cuando empezó con todo el proceso tuvo que rendir un examen de inglés que logró sacar con puntaje muy alto. "Después de eso -agrega- accedí a una plataforma que te deja aplicar en varias universidades al mismo tiempo en las cuales tenía que describir mis actividades curriculares, tenía que hacer escritos los ensayos todos en inglés y una de las universidad en las que apliqué fue en Northwestern University, la mejor universidad en comunicaciones en Estados Unidos. Justo esa Universidad tiene un campus en Qatar y allí tiene cinco becas de mérito: yo gané una de esas cinco''.



El estudio como camino

Con respecto a lo que quiere seguir no duda en confirmar que es Comunicaciones. De hecho fue admitido en esa Universidad de Qatar que solo se focaliza en Comunicación y Periodismo, ya que "son carreras de cuatro años, y la beca que me han dado es de esa duración y cubre todo el cursado hospedaje, entre otros gastos; además voy a trabajar en el campus para cubrir mis comidas''. Si bien le han ofrecido la opción de escoger entre Periodismo y Comunicación, el afirma que tiene definido "que va a ser Comunicación lo que seguiré, y una de las oportunidades que más me llama la atención es poder trabajar con medios que a lo mejor no son tan conocidos en esta parte del mundo, como por ejemplo estamos hablando de "Al Jazeera'', que si bien tiene presencia acá, no es muy conocida. Es una parte del mundo muy diferente a lo que vivimos nosotros''. Pero el broche final de la charla lo pone un sueño lleno de profesionalidad y altruismo al mismo tiempo de Juan Cruz: "a futuro tengo un proyecto grande que todavía está en proceso de desarrollo pero explicándolo en palabras sencillas va a ser buscar darle una voz a todas las personas que no la tienen...''. En síntesis, un joven orgullo para San Juan.

Por Luis Eduardo Meglioli

Periodista