En unos días más celebraremos la festividad de Santa Bárbara, virgen y mártir. El papa Francisco nos recuerda que "los santos no son héroes inalcanzables o lejanos, sino personas como nosotros, cuyo punto de partida es el mismo don que hemos recibido: el bautismo". Y nos invita repasar nuestra memoria para detectar alguna persona generosa y buena que seguro hemos conocido y que tal vez ha sido "un santo de la puerta de al lado".



En nuestra provincia de San Juan se venera en varios lugares a Santa Bárbara el 4 de diciembre: en la parroquia de Pocito que desde 1889 es patrona; en la parroquia de La Laja, departamento de Albardón; en la quebrada de Las Flores (Caucete) y en la localidad de Mogna. Además de muchas grutas diseminadas en los barrios. Los devotos vamos a pedirle gracias a Dios pidiendo la intercesión de santa Bárbara a buscar el "agua viva de Jesús".



Brotan de su imagen importantes signos catequísticos que nos ayudan en el camino de la vida cristiana en el tiempo de hoy y siempre:

a)- La vestimenta roja: este es el atributo externo más importante. Se identifica con su persona en haber querido libremente vivir en la verdad de Cristo. Derramó su sangre por causa de Jesús. El rojo representa la pasión, la valentía, el coraje, el amor, la disponibilidad. Mártir no es cualquiera que da la vida sino quien da la vida por Jesús

b)- La palma en sus manos: signo de la perseverancia en haber llegado al triunfo final de su vida en el camino del bien. En el antiguo Israel la palma siempre fue símbolo de alegría, esperanza, reconocimiento. El Salmo 92 compara al hombre justo con el esplendor de una palmera. A Jesús lo recibieron como Rey agitando palmeras al ingresar a Jerusalén (Jn 12,13), y en la visión del vidente de la Isla de Patmos en el Apocalipsis leemos: "una gran multitud vestida de blanco y con palmas en sus manos" (Ap 7,9).

c)- La torre: símbolo de la fortaleza de vida, solidez de la fe. La torre símbolo de la roca: firme y estable. El Salmo 18,2 dice: "El Señor es mi roca y mi fortaleza... Dios es mi refugio". Jesús enseña: construyan sus vidas sobre roca firme y no sobre arena (Mt 7,24-27). La torre no sólo para vivir en la solidez de Cristo sino para subirse y mirar desde lo alto con la mirada de la fe. La torre que representa la vivienda de Santa Bárbara se ilustra con tres ventanitas simbolizando la inhabitación de la Santísima Trinidad en la vida de la santa.

d)- La corona: es símbolo de haber alcanzado un puesto de honor junto a Dios. El acto de coronar desde la antigüedad ha sido signo de soberanía para iniciar un reinado, pero en santa Bárbara tiene el significado de haber llegado al culmen del camino habiendo alcanzado la santidad. En la Biblia la corona aparece con cinco connotaciones: incorruptible, de gloria, de vida, de justificación y de regocijo. La corona no se marchita como las coronas de este mundo sino que perdura para siempre. Santa Bárbara ganó la corona del Reino de los Cielos.

e)- El cáliz en la mano: simboliza el haber participado de la misma suerte de Jesús. En el pueblo judío la metáfora de beber el cáliz era símbolo de compartir un mismo destino.

>> Honras en Pocito

En la parroquia "Hogar de Todos" todos los días se reza una novena en honor a Santa Bárbara bajo el lema "Yo estaré contigo a donde quieras que vaya (Josué 1,9)". Las actividades comienzan a las 8.30 con el Rosario de la aurora y a las 20 se reza el Rosario vespertino, para luego a las 21 celebrarse la Santa Misa.

Para hoy viernes está previsto que se aborde el tema: "La Iglesia valora inmensamente los medios de comunicación" y que las intenciones sean por los jóvenes egresados de 6 años del secundario de Pocito. Se ha invitado a participar a las comunidades de San Cayetano (Capilla)/Divino Niño/Virgen de Luján (Villa Ceferino).

Para mañana sábado el tema previsto es el "El celular y la ausencia del contacto físico".

Las intenciones serán por el bien común y las comunidades invitadas serán la de la Medalla Milagrosa/Andacollo II/San Cayetano (Las piedritas)/ Sor Liduina.

Para el domingo 3 de diciembre, a partir de las 9.30 se ha programado la misa de primeras comuniones. El tema de la jornada será "El celular se metió en el hogar" y las intenciones serán por las familias.

Las comunidades invitadas serán las de Rosa Mística/Virgen de Guadalupe/San Antonio/María Auxiliadora.

A las 21.15 hs será oficiada la Misa Criolla.

Por el P. Fabricio Pons

Párroco Santa Bárbara de Pocito