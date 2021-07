Problemas de concentración y atención, trastornos del aprendizaje, del sueño, somnolencia durante el día, entre otros, son algunos de los signos capaces de evidenciar déficits nutricionales en la infancia.



La alimentación durante los primeros años de vida constituye un pilar fundamental del desarrollo de los niños. Sin embargo, distintos factores -como la posibilidad de acceso, los malos hábitos debidos al estilo de vida, la falta de información nutricional clara que hace necesaria las normas del etiquetado frontal de los alimentos y ciertas tendencias dietarias- pueden atentar contra un adecuado aporte de nutrientes. Problemas de concentración y atención, trastornos del aprendizaje, del sueño, somnolencia durante el día, cefalea y dolor abdominal recurrente son algunos de los signos capaces de evidenciar estos déficits nutricionales en la infancia, según lo explica el doctor Sebastián Sticotti, médico pediatra especialista en neonatología.



"En ocasiones en las que encontramos que las cosas no andan bien en un niño, vamos hacia atrás y empezamos a ver malos hábitos, alimentación desordenada, picoteo, mala calidad de los alimentos, consumo excesivo de sal o de alimentos ultraprocesados, y muchas veces comprobamos que se trata de un problema que comparte toda la familia, lo cual nos permite hacer educación alimentaria", comentó.



No hay alimentos prohibidos

Según destacó el pediatra, en la alimentación general y de los niños en particular no existen alimentos prohibidos ni alimentos obligatorios. "La alimentación adecuada es una combinación de productos, que aportan diferentes calidades de nutrientes y en diferentes cantidades. Es un gran rompecabezas en el que hay que poner de todo", puntualizó, para luego recordar que "el único alimento perfecto que existe en la naturaleza es la leche materna, no existe otro".



En esa misma línea, Sticotti se refirió a tres de los productos que en ocasiones se cuestionan, ya sea por modas dietarias o simple desconocimiento y que, sin embargo, cumplen un rol en la alimentación infantil:

* Leche de vaca: No está prohibida ni es obligatorio que los niños la tomen. La realidad es que es fuente de calcio, vitaminas y agua. No hay una cantidad establecida que haya que consumir. Dependerá también de la edad. Los lácteos en general son muy buen alimento. No hay ningún motivo por el que haya que prohibir la leche, salvo que haya una alergia gravísima, que es muy excepcional. Pero no es un alimento malo ni es necesario sacarlo de la dieta.

Los mejores azúcares son los de liberación prolongada, es decir los almidones y los hidratos de carbono complejos. ¿Está prohibido ponerle una cucharada de azúcar a la leche? De ninguna manera. Pero si se quisiera usar un edulcorante, también se puede.

Evitar el sedenatrismo

Por último, Sticotti hizo hincapié en la importancia de acompañar un adecuado plan alimentario con la realización de actividad física como eje para combatir la creciente epidemia de obesidad.



En ese sentido, subrayó que el actual contexto de la pandemia de SARS-CoV-2 ha contribuido a la proliferación de ambientes obesogénicos, caracterizados por un drástico aumento del sedentarismo y otros hábitos que favorecen al aumento de peso tanto de niños como adultos. "Esto sin dudas impactará en el estado nutricional de las personas y las consecuencias empezaremos a observarlas en el mediano y largo plazo'', finalizó.



Alimentación saludable

Si bien no es difícil llevar adelante un buen plan de alimentación, variado, ordenado y razonable, por un lado es necesario garantizar el acceso a los alimentos de buena calidad nutricional y, por otra parte, hay ciertos mitos y prejuicios vinculados con la nutrición que se deben desterrar. "Cuando hay que alimentar una familia y el acceso está marcado por el factor económico, si es más barata la comida de peor calidad, esa será la que más se consumirá. Por ejemplo, hoy una manzana sale 50 pesos y un paquete de bizcochitos de grasa sale más barato, entonces ahí debe estar la discusión", remarcó el doctor Sebastián Sticotti, médico pediatra especialista en neonatología.



"En Latinoamérica, los alimentos de peor calidad son los de más fácil acceso y son los más baratos: las harinas refinadas, los azúcares, las bebidas gaseosas, entonces en las zonas de menores recursos hay déficits de todo tipo, es decir de macro (grasas de buena calidad, hidratos de carbono proteínas) y micronutrientes (vitaminas y minerales)", detalló Sticotti.

Por Agustina Mendoza

LCH Press

Prensa y Comunicación