Un mes, dos, tres o lo que haga falta esperar. Centenares de voluntarios egipcios se agolpan en el cruce de Rafah, que conecta la península del Sinaí egipcio con la Franja de Gaza, para entregar ayuda humanitaria sin miedo a lo que les pueda pasar, pese a los bombardeos israelíes que han impactado en la parte palestina y han destrozado el paso.



"Estoy aquí para ayudar a entrar lo que llevamos a la parte palestina. Y no, no tengo miedo, estoy aquí y estaré aunque sea un mes, dos o tres. No daré marcha atrás sin que todo esto cruce", dijo Abdelrahman Farid Gomaa, un joven de 29 años procedente de Beir el Abd, en la provincia del norte del Sinaí, señalando los camiones de ayuda.



Gomaa lleva días junto a un centenar de voluntarios egipcios de diferentes ONG, que forman parte de la coalición humanitaria Alianza Nacional para el Desarrollo Civil, a la espera de poder entrar a Gaza a través del paso fronterizo de Rafah, el único que no está controlado por Israel.



El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció que había acordado con Egipto e Israel que comience a entrar la ayuda.



El Gobierno egipcio ha reiterado que el cruce está abierto por la parte egipcia, pero por el lado palestino está cerrado porque aún no cuenta con el permiso de Israel y porque el camino está destrozado debido a al menos cuatro bombardeos que ha lanzado el Estado judío desde el pasado 7 de octubre.

Advierten sobre posible "radicalización" en la UE

El ministro del Interior en funciones de España, Fernando Grande-Marlaska, dijo en las últimas horas que la situación en Medio Oriente puede llevar a la "radicalización y polarización" en la Unión Europea y consideró esencial trabajar en el alto el fuego. España, que preside el Consejo de la UE este semestre, introdujo el tema en la agenda de la reunión de los ministros. El ministro español señaló que la UE está "trabajando" en ese contexto, para prevenir los delitos de odio y las radicalizaciones. También la comisaria de Interior, Ylva Johansson, y el vicepresidente comunitario, Margaritis Schinas, aludieron a su llegada al Consejo de ministros de Interior a la importancia de evaluar el "impacto en la seguridad" de la UE que podría tener el conflicto palestino-israelí.



"Este Consejo es muy importante porque ocurre en un momento en el que tenemos que abordar los múltiples impactos de la crisis continua en Oriente Medio. Y parte de esto es evaluar cuidadosamente todas las posibles consecuencias para nosotros en la Unión Europea", precisó Schinas.

Por Ali Mustafa

Agencia EFE