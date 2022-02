Los precios internacionales de los granos subieron por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Esto podría favorecer las exportaciones argentinas.



Las cotizaciones de los cereales y las oleaginosas trepaban más de 5% en el mercado estadounidense de Chicago, y la soja, el trigo y el aceite de soja marcaban valores récord como consecuencia del lanzamiento de la ofensiva militar de Rusia contra Ucrania. Así la soja con entrega en marzo próximo cotizaba a U$S 644,39 la tonelada, U$S 28,94 más que ayer, lo que significa un aumento de 4,70%. De esta manera, la soja superó el récord de U$S 643,65 de mayo del año pasado, y se ubicó en un máximo en 10 años desde setiembre de 2012. Por su parte, el maíz volvió a máximos de junio del año pasado, al cotizar U$S 282,96 la tonelada, U$S 13,7 más que ayer, con una suba de 5,08%. En tanto que el trigo trepaba 5,70% en su cotización para ubicarse en U$S 340,25 la tonelada, U$S 18,37 más que la víspera. En este caso también se registró el valor más alto en nueve años, ya que la última vez que el trigo superó los U$S 340 fue en noviembre de 2012. Párrafo aparte para el aceite de soja que con sus U$S 1.647,27 por tonelada, alcanzó el máximo valor desde que se tiene registro, con un incremento de 5,65%, es decir, U$S 88,18 más que el último cierre. Por su lado, la harina de soja aumentó 3,99% y se ubicó en los U$S 540,01; U$S 20,72 más que ayer, en los mismos valores que hace un año.

Empresas dejan de operar en Ucrania



La cervecera danesa Carlsberg y una embotelladora de Coca-Cola cerraron ayer sus plantas en Ucrania tras la invasión rusa, mientras empresas que fabrican productos que van desde motores a reacción hasta semiconductores advirtieron que el suministro de materias primas podría verse afectado.



Carlsberg, que tiene una cuota del 31% del mercado ucraniano de la cerveza, detuvo la producción en sus tres fábricas en el país, mientras que Coca-Cola HBC dijo que había puesto en marcha sus planes de contingencia que incluían el cierre de su planta de embotellado.



El mayor banco nacional de Reino Unido, Lloyds, por su parte, advirtió que estaba en alerta máxima ante los ciberataques de Rusia, mientras que las empresas que operan en Ucrania estudiaban cómo proteger a su personal del conflicto.



Las fuerzas rusas invadieron Ucrania por tierra, mar y aire el jueves, confirmando los peores temores de Occidente con el mayor ataque de un Estado contra otro en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Muchas empresas con una exposición significativa a Rusia dijeron que todavía están esperando a ver la fuerza total de las sanciones occidentales antes de decidir cualquier acción, aunque el gasoducto Nord Stream 2 ya se vio afectado por las sanciones de Washington.



Las acciones de la empresa alemana Uniper, que tiene centrales eléctricas en Rusia y una exposición de 1.000 millones de dólares a Nord Stream 2, se desplomaron el jueves.



Otras empresas internacionales con personal en Ucrania, como el gigante suizo de bienes de consumo Nestlé, dijeron que estaban siguiendo de cerca la situación y que la seguridad del personal era su máxima prioridad. Nestlé lleva más de 25 años en Ucrania y tiene tres fábricas y unos 5.000 empleados.

Por Jacob Gronholt-Pedersen y Yadarisa Shabong

Agencia Reuters