Por Michael M. Grynbaum y Ryan Mac The New York Times

The New York Times demandó en los últimos días a OpenAI y Microsoft, por violación de derechos de autor, abriendo un nuevo frente en la creciente y tensa batalla legal sobre el uso no autorizado de obras publicadas para entrenar tecnologías de inteligencia artificial. El diario neoyorquino es la primera gran organización mediática estadounidense en demandar a las empresas, creadoras de ChatGPT y otras plataformas populares de inteligencia artificial, por problemas de derechos de autor asociados con sus obras escritas. La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito Federal en Manhattan, sostiene que millones de artículos publicados por el diario fueron utilizados para entrenar chatbots automatizados que ahora compiten con el medio de comunicación como fuente de información confiable.

La demanda no incluye una compensación monetaria exacta. Pero afirma que los demandados deben ser responsables de "miles de millones de dólares en daños estatutarios y reales'' relacionados con la "copia y uso ilegal de las obras únicas y valiosas del Times''. También exige que las empresas destruyan cualquier modelo de chatbot y datos de entrenamiento que utilicen material con derechos de autor del periódico.



Contornos legales de tecnologías de IA

La demanda podría poner a prueba los contornos legales emergentes de las tecnologías de inteligencia artificial generativa, llamadas así por el texto, imágenes y otro contenido que pueden crear después de aprender de grandes conjuntos de datos, y podría tener importantes implicaciones para la industria de las noticias. El Times es uno de los pocos medios que ha construido modelos de negocios exitosos a partir del periodismo digital, pero docenas de periódicos y revistas han sido obstaculizados por la migración de los lectores a Internet.

Al mismo tiempo, OpenAI y otras empresas tecnológicas de inteligencia artificial, que utilizan una amplia variedad de textos en línea, desde artículos de periódicos hasta poemas y guiones, para entrenar chatbots, están atrayendo miles de millones de dólares en financiamiento.

OpenAI ahora está valorada por los inversores en más de 80.000 millones de dólares. Microsoft ha comprometido 13.000 millones a OpenAI e incorporó la tecnología de la empresa en su motor de búsqueda Bing.

"Los demandados buscan aprovecharse de la enorme inversión del Times en su periodismo'', dice la demanda, acusando a OpenAI y Microsoft de "usar el contenido sin pagar para crear productos que sustituyen al Times y le roban audiencia''.

Los demandados aún no han tenido la oportunidad de responder en el tribunal.



Uso no remunerado de propiedad intelectual

Las preocupaciones sobre el uso no remunerado de propiedad intelectual por parte de sistemas de inteligencia artificial han recorrido las industrias creativas, dada la capacidad de la tecnología para imitar el lenguaje natural y generar respuestas escritas sofisticadas para prácticamente cualquier indicación.

Las organizaciones de medios han pasado el último año examinando las implicaciones legales, financieras y periodísticas del auge de la inteligencia artificial generativa. Algunos medios de comunicación ya han alcanzado acuerdos para el uso de su periodismo: The Associated Press cerró un acuerdo de licencia en julio con OpenAI, y Axel Springer, el editor alemán que posee Político y Business Insider, hizo lo mismo este mes. Los términos de esos acuerdos no se divulgaron.

Después de que se anunció el acuerdo de Axel Springer, un vocero de OpenAI aseguró que la empresa respeta "los derechos de los creadores y propietarios de contenido''. Agregó: "Somos optimistas de que continuaremos encontrando formas mutuamente beneficiosas de trabajar juntos en apoyo de un ecosistema de noticias rico''.

Por Michael M. Grynbaum y Ryan Mac

The New York Times