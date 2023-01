Con el magnífico monumento al Deporte como fondo de esta toma, una de las tantas tardes para disfrutar en el parque.



Hay quienes lo utilizan para reunirse entre amigos y realizar alguna actividad física colectiva; otros a los que les gusta ir a tomar mates, a pasear con los chicos, leer un libro o simplemente a sentarse para disfrutar de un momento de relax o esparcimiento. También hay muchos que han asistido en ese lugar a espectáculos musicales o a eventos como la exhibición de la Copa del Campeonato Mundial de Fútbol. Pero lo cierto es que el Parque de Mayo de nuestra ciudad Capital está abierto a todos los requerimientos y ha logrado recuperar en estos últimos años su sentido como el principal espacio verde capitalino.



Decimos que es un lugar convocante, porque a diario cientos de personas se reúnen alrededor de sus 10 hectáreas parquizadas y forestadas para realizar distintas actividades. Más allá de los que salen a caminar o correr es común ver familias enteras disfrutando de la frescura que proporciona el verde, especialmente en horas de la tarde. A esto se le suma a los niños jugando con bicicletas o patines, dentro de la seguridad que ofrece este espacio.

Mejorar la iluminación con tecnología led para todo el parque es un anhelo de todos los sanjuaninos. De esa manera, las noches de verano brindarían la posibilidad de mayor presencia de ciudadanos que disfruten de la frescura del pulmón verde.

LOS FINES DE SEMANA

El cuadro se repite todos los días y se intensifica los fines de semana, especialmente el domingo, que es cuando se produce la mayor invasión de personas que vienen desde los distintos puntos cardinales de la provincia. De esta manera es común que en nuestro parque principal se encuentre gente de Santa Lucía, Chimbas, Rivadavia, Rawson, cuando no de otros departamentos de los alrededores como Pocito, Albardón, San Martín y 9 de Julio, disfrutando de un lugar único en el que a medida que pasa el tiempo se incorporan mayor cantidad de servicios esenciales. A la confitería principal, en los últimos tiempos se han sumado algunos vendedores ambulantes. También hay actividades recreativas promovidas por distintas área de gobierno y algunos particulares que han comenzado a ofrecer elementos para la práctica de deportes aeróbicos y otros similares.



FIESTAS EN FAMILIA

Los últimos festejos de Navidad y Año Nuevo tuvieron al parque como epicentro de la tradicional reunión del feriado correspondiente de cientos de familias sanjuaninas. Mientras los grandes disfrutaron de un encuentro al mejor estilo pic-nic con mate y comida del día anterior, los más pequeños se divirtieron con sus regalos o, simplemente, jugando en ese ámbito que cada vez se muestra más propicio para disfrutarlo, debido a la comodidad y seguridad que brinda el observar a efectivos de la Policía de San Juan patrullando la zona.



La ampliación del parque mediante el traslado de algunas instalaciones será un importante aporte a este fenómeno ya que posibilitará contar con varios metros cuadrados más, para que una mayor cantidad de público pueda sumarse a esta gratificante experiencia.



SEGURIDAD Y SANITARIOS

Un aspecto importante que ofrece el parque en estos momentos es el de la seguridad. El sistema empleado por la Policía de San Juan mediante el patrullaje disimulado con efectivos que caminan y otros que recorren en bicicleta está dando buenos resultados tanto en horarios diurnos como nocturnos. Es así que gracias a esta acción no se observan desmanes por parte de vándalos que están debidamente controlados. Hasta ahora las instalaciones no han sido dañadas y a pesar de la cantidad de gente no han sufrido mayores deterioros.



NECESIDAD DE SANITARIOS

Por el tamaño del parque, tal vez están haciendo falta una mayor cantidad de sanitarios ya que en algunos horarios se observan colas en el ingreso a los baños que están en las inmediaciones de la calle 25 de Mayo. Complejos como la confitería del parque y el recientemente inaugurado Museo de la Memoria Urbana posibilitan contar con sanitarios, además de los servicios esenciales que ofrecen. El Museo es un gran convocante de personas que les gusta imbuirse en la historia urbana local y se complementa muy bien con el resto del circuito del eje cultural que integran el Teatro del Bicentenario; El Salón de Exposiciones José Amadeo Conte Grand; el Centro Cultural Estación San Martín; el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán; el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson y el Salón Auditorio Juan Victoria.

Por Alfredo Correa

DIARIO DE CUYO