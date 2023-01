Una postal tradicional de la ciudad de San Juan, con los cafés de alrededor de la Plaza 25 de Mayo colmados de público a cualquier hora del día.



Pasan los años, las décadas. Cambian los propietarios y se renuevan con el paso del tiempo. Pero ahí están. Forman parte del paisaje urbano de la capital sanjuanina. Son los llamados "cafés de la Plaza 25 de Mayo'', ubicados a los alrededores del principal paseo público de la provincia. En esas cuadras comprendidas por las calles General Acha, entre Mitre y Peatonal Rivadavia; Rivadavia, entre General Acha y Mendoza y José Ignacio de la Roza, entre General Acha y Avenida Rioja, fueron miles de personas las que pasaron por allí, ya sea para tomar un café, un cortado, algún tradicional sánguche de miga o quizás un tostado. Los cierto es que entre sus paredes o al aire libre, sanjuaninos y turistas, se sentaron a la mesa de algunos de esos lugares para entablar charlas de amigos, de pareja, de negocios o tal vez, solo para hacer un alto en el camino y "tomar algo'', antes de ir hasta la parada del colectivo que lo lleve a su barrio, a su casa.



Los cafés de la plaza, como esa cuadra de General Acha, también quedaron inmortalizados en la pantalla grande del cine nacional. Allí se hicieron algunas escenas de la película "Mochileros'', interpretada por Ricardo Bauleo y Víctor Bo, secundada por Soledad Silveira y Susana Giménez. En la cual, Bauleo y Silveira hacían los papeles de novios sanjuaninos.



No solo eso, también esos cafés sirvieron de epicentro para reuniones con personalidades políticas locales con aquellas de nivel nacional. También de partida y llegada de competencias de pedestrismos e incluso sus clientes fueron testigos de escenarios a su costado, en la esquina de General Acha e Ignacio de la Roza, donde se presentaron artistas en diversas fiestas, ya sea de la primavera, como de actos políticos, allá en los inicios de esta nueva etapa democrática que comenzó en 1983. No hubo visitante que no pasara por algunos de esos cafés.



CARRERA DE MOZOS

Al recordar tiempos pretéritos, cómo olvidar a Jaime "Gringo'' De Lara, un hombre que fue muy importante para el turismo sanjuanino y su promoción a nivel nacional e internacional. Él fue quien hace unos quince años organizó y promovió la primera "Carrera de mozos'' de San Juan, emulando a las que se hacen en diversos lugares del mundo como Nueva York, París, Roma, Buenos Aires o Mar del Plata.



Esa primera vez, también tuvo como testigo a esos cafés que en ese momento estuvieron repletos de clientes ávidos de ver a los mozos sanjuaninos de ambos sexo representando a sus negocios con orgullo y sonrisas radiantes ante tan "extraña'' competencia en ese momento, mientras esa cuadra de pleno centro sanjuanino se llenaba con cientos de transeúntes que aplaudieron y aprobaron esa competencia. Claro que hubo ganadores y que se celebró. Y, claro está, sería muy beneficioso para los empleados de este rubro como para comerciantes y turismo en general que esta competencia sea parte del calendario turístico sanjuanino en homenaje a al Gringo De Lara, que tanto trabajó por la promoción turística de la provincia.



UN ÁREA MÁS AMPLIA

En la actualidad, el área de los cafés es mucho más amplia que antaño al haberse habilitado otros sectores en los tramos de calles previamente mencionados. Esto hace que se brinde una mayor oferta el público y de paso, que la zona en sí sea un imán para el público que a cualquier hora de la jornada llega para tomar algo y entablar esas charlas entre amigos, tan tradicional entre los argentinos.



Y, como si fuera un lugar escondido, pero ultra conocido en el centro de la ciudad, allí está y se yerguen los íconicos cafés de la plaza que forman parte de la historia moderna de San Juan. Y, que además en las cuatro estaciones del año reciben a sanjuaninos y visitantes que llegan para disfrutar de la residencia del sol.

Concurrencia permanente

Además de funcionar como cafés durante gran parte del día, mucho de estos negocios ofrecen la posibilidad de almorzar o cenar, lo que hacen que todo el día haya gente en las inmediaciones.



Con la plaza refaccionada y las veredas reparadas se espera que la zona lucirá próximamente muy atractiva tanto para los sanjuaninos como para los turistas que llegan hasta la ciudad Capital en busca de lugares que sean característicos.

Por José Correa

DIARIO DE CUYO