Continuando con el análisis relacionado con 'la resistencia al cambio'' que iniciamos en la edición de ayer podemos establecer lo siguiente: Este estado socio-emocional-económico en que estamos sumidos no es solo producto de doce años de kirchnerismo. Es producto de 85 años de desgobiernos sucesivos que hemos tenido a lo largo de la historia.



Sepamos con inteligencia detectar dónde está el origen del estado actual y actuemos en consecuencia. Dos años de hacer bien las cosas aunque haya habido marchas y contramarchas, prueba de ensayo y error, no arregla lo que se viene haciendo mal desde hace casi un siglo. La paciencia y el estoicismo deben estar presentes en cada acto de nuestras vidas.

"Comencemos a edificar una nueva sociedad poniendo en práctica los buenos hábitos que provocarán la puesta en uso otra vez de aquellos valores tapados y escondidos por el olvido o la desidia...''

En mis 65 años de vida he vivido en tres "seudo feudos medievales'' a saber: Hasta mis 50 años viví en San Juan donde, desde 1920 a la fecha, se "prestan'' el poder cantonistas, bloquistas y peronistas. Siete años viví en la provincia de San Luis, donde los hermanos Rodríguez Saa levantaron un "imperio'' desde el inicio de este período democrático hasta la fecha; y desde hace ocho años vivo en la provincia de Entre Ríos donde el peronismo (des) gobierna desde 1987. Seguramente alguien saldrá diciendo que son provincias que no se estancaron. Si, es verdad. Progresaron. Pero... ¿Por qué no auditamos la obra pública en cada una de ellas? Estoy plenamente convencido que si se auditara la obra pública de cualquiera de esas tres provincias, encontrarán infinidad de actos contables que no responden a derecho, ni a presupuesto, ni a sentido común siquiera.



El viejo adagio que "con un botón alcanza para muestra'' yo les puedo decir que tengo "tres'' botones. Tres provincias donde el despotismo, la suma de poder absoluto, el amiguísimo y el "si te metes sos boleta'' fueron, son y serán moneda corriente si no se les pone un freno. ¿Y cuál es ese freno?



Dejemos de lado la sumatoria de resultados que da la puesta en práctica de "la aberrante ecuación'' y comencemos a edificar una nueva sociedad poniendo en práctica los buenos hábitos que provocarán la puesta en uso otra vez de aquellos valores tapados y escondidos por el polvo del olvido, la desidia y poco interés por ponerlos en práctica!



Por último y para concluir, hago un llamado a todos los líderes nacionales tanto gobernantes como de la oposición para que sentados en una mesa de diálogo, con real patriotismo y objetividad pergeñen el proyecto de país que queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestra posteridad.



Que sea un pacto de caballeros y que lo respeten a rajatabla, sea cual sea el color político de turno.



Necesitamos de los nuevos 'Belgrano'', los nuevos "Moreno'', los nuevos "Alberdi'', los nuevos "Vélez Sarfield'', "Urquiza'', "Roca'', "Mitre'' y "Sarmiento''.



Franklin Arturo Puebla - [email protected]