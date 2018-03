A pesar de que en estos momentos en la provincia tenemos otros temas para preocuparnos, como por ejemplo conocer que ocurrió con el flamante edificio de la Obra Social Provincia, que se llovió a poco de su inauguración, deseo hacer una evaluación de lo que nos dejó la Fiesta Nacional del Sol.



No sé si todos van a estar de acuerdo, pero a pesar del enorme esfuerzo que se hizo con los artesanos, y la preparación de los bailarines y las bellas reinas, nada lució como debería haberlo hecho.

El carrusel por Av. José Ignacio de la Roza.



Ya está fijada la fecha para la edición 2019, la que se realizará entre el 19 y 22 de febrero. Me parece bien, ya que siempre se hace así. En esta ocasión, lo único que pido es que cuando se piense en el tema sobre los que se basará el carrusel y el espectáculo final, se considere a todos, se respete a todos y se promueva la creatividad y buen gusto.



Salvo algunas excepciones, desde que Guillermo Barrena Guzmán organizó la primera Fiesta provincial del Sol en 1972, el pueblo de San Juan siempre se mostró conforme con la temática elegida y por poder vivir la fiesta con emoción y alegría. Además el que no podía asistir la podía ver por la TV nacional, algo que no ocurrió éste año



De la edición 2017 de la Fiesta diré que la temática fue buena, pero el desarrollo del argumento no conformó, más bien molestaron alguna escenas. Nos sentimos mal cuando nos pusimos de pie para cantar el Himno Nacional que no era el histórico y legítimo nuestro y no pudimos entonarlo. En ningún país ocurre tal cosa. Los himnos nacionales son sagrados, no se los modifica.



Este año la Fiesta del Sol nos sorprendió a todos, se inventaron argumentos, historias, nombres, etc. que en 200 años nadie conoció, sobre una leyenda que todos conocemos. Sólo se faltó el respeto a los devotos, se modificó el sitio real que sólo pertenece a ellos, algo que ya venía ocurriendo hace un tiempo, sin derechos a hacerlo. Repito, el sitio real pertenece sólo a los devotos, no a la administración que sólo debe cuidar el orden y la conservación.



Volviendo a la +Fiesta del Sol+, motivada por el Sol que estuvo ausente en el carrusel, debo decir que la costumbre de iniciar el carrusel con este símbolo no se cumplió. La gente no entendía los carruajes. Por ejemplo el de capital, "Doña Paula", sólo tenía un telar mal expresado y las "emprendedoras+, lavando ropa y cocinando.



El carruaje del "Jardín de Infantes+, considero que no guardó ninguna relación con la temática de la fiesta y hubo otros a los que les faltó calidad. También vimos una gran cantidad de camiones y nos preguntamos si era por la devoción que los camioneros tienen por la Difunta Correa. Pero eso solamente lo conocemos nosotros. Lo mismo ocurre con las representaciones vinculadas a los deportes y a las novias. Debieron entregar un programa explicando qué simbolizaban.



Tenemos un año de por medio para determinar la próxima temática y habrá que elegirla con mucho cuidado si es que queremos que los visitantes vengan, no sólo a ver los músicos sino una fiesta bien concebida.



La Fiesta del Sol siempre fue muy buena, la disfrutamos, la compartimos con amigos y familia. Deseo que vuelvan a ser como eran entonces, sin tantos invitados oficiales que siempre los hubo, pero este año fue exagerado y el costo también.