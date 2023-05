La vicepresidente, Cristina Fernández, en una entrevista televisiva llevada a cabo la semana pasada en un canal oficialista.

La semana que pasó, volvió a graficar la realidad de dos argentinas distintas. La que vive la clase política en general, que está en plena contienda electoral, y la que vive, y sufre, el pueblo con salarios de miseria, jubilaciones de hiper miseria, empresas a las que les resulta cada vez más difícil levantar las persianas, con índices de inflación y de pobreza en niveles alarmantes y otras penurias similares.

El hecho político más trascendente de la semana fue la doble aparición de la vicepresidente, Cristina Kirchner, primero a través de una carta pública en la cual volvió a ratificar su decisión de no presentarse en estas elecciones, y luego en la entrevista concedida al canal oficialista C5N, en el programa Duro de Domar, que conduce el periodista Pablo Duggan. No sé a qué se refiere el término "duro de domar", pero el conductor y sus panelistas, exhibieron tal mansedumbre y sumisión, a la entrevistada, que contrarió la marca áspera y "al hueso", que promete el título del programa.

La entrevista a Cristina estuvo enmarcada en la amonestación permanente hacia esos "enemigos" que han encorsetado su gestión. Echó culpas hacia afuera, pero también hacia adentro de su espacio.

La que por un momento se mostró rígida fue Cristina, quien, no ocultando que se sentía dueña del espacio, se fastidió con los panelistas que, fuera de cámaras, conversaban a un costado. Aunque luego pidió disculpas por el "reto". Quedó claro, aunque no hacía falta, quién es la que manda en ese canal militante.



Enemigos para sobrevivir

Está en los manuales de las ciencias políticas que un gobierno populista y clientelar necesita crearse enemigos para sobrevivir. Los poderes concentrados, tanto empresariales como de los medios periodísticos, la Justicia, el Fondo Monetario, el macrismo, la sequía, el covid, la guerra de Ucrania, el capitalismo, etc. Nunca faltarán quienes atenten contra su gobierno, legitimado por el "voto popular", que al parecer es un salvoconducto que le sirve para obviar la Constitución, las leyes y las normas republicanas.

Entre militantes y "conspiradores"

En otro instante de la charla, y refiriéndose a quienes rescata entre los militantes que no hablaron mal de ella, enumeró una lista estrictísima, y señaló que "si se hace un archivo de dirigentes, me quedo con Máximo, Wado, el 'Cuervo' Larroque y algún otro". Después, los "de afuera", los conspiradores, fue la consabida lista que encabeza la Justicia, de la cual dijo que la tiene en "libertad condicional y proscripta". Ambos conceptos son inexactos, pues no está presa, situación previa como para gozar en algún momento de libertad condicional, ni proscripta. Pues puede presentarse, tal como se lo piden en modo de clamor sus seguidores.

Mencionó otros conspiradores como la prensa, y los poderes concentrados, en general, no faltando la mención al FMI, justamente en oportunidad de encontrarse Sergio Massa en tarea de lograr un adelanto del desembolso de aproximadamente 10.000 millones de dólares previstos para este año. En este punto, creo que Macri y su equipo le deben una aclaración al pueblo sobre la verdad de los 45.000 millones de dólares tomados con el Fondo. Si es verdad que se lo "fugaron" los amigos, tal como se sostiene repetidamente, sin que haya una respuesta en contrario. Que yo sepa.



Caída de votantes y los "tres tercios"

El punto para mí más rescatable de la entrevista fue cuando admitió el descenso de sus votantes para esta elección. De aquel 48% de 2019, pasó a una estimación de un tercio, 33%, para 2023. Claro que también redujo el 41% de Macri, en 2019, a un similar 33% para este año. Habida cuenta de que opinó que "esta será una elección de tercios", entre esas dos fuerzas, más la que representa "la bronca", que viene a ser Milei, a quien no mencionó. Se explayó sobre otros temas como el atentado del 1 de septiembre, sugiriendo un apoyo de la oposición, Lago Escondido, la economía bimonetaria y la preocupación por la salud de su hija Florencia. Convocó a sus militantes para el 25 de mayo, donde será la única oradora, y donde se aguarda, por parte de aquellos, la secreta esperanza de que por fin anuncie su candidatura, repetidamente negada hasta ahora.



"Vacunatorio VIP"

La otra noticia impactante de la semana que pasó, fue la solicitud de fiscalía para que el exministro Ginés González García y otros exfuncionarios sean indagados en el caso "Vacunatorio VIP". Irritante causa que estaba demorada. El fiscal federal Eduardo Taiano y su colega Sergio Rodríguez sostienen que el ministro y sus colaboradores están sospechados del delito de peculado y violación de sus deberes como funcionarios públicos.





Por Orlando Navarro

Periodista