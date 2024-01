Hamas quiere destruir a Israel, pero al mismo tiempo destruye al pueblo palestino que quiere vivir en paz.

Es a través de un prisma de opciones que quiero reexaminar la historia que me ha consumido, y me atrevo a decir que a gran parte del mundo, desde el 7 de octubre: la guerra entre Israel y Hamas. No fue tan inevitable como algunos quieren hacer creer.



Empecé a pensar en esto hace unas semanas, cuando volé a Dubai para asistir a la cumbre climática de las Naciones Unidas. Si nunca ha estado allí, el aeropuerto de Dubai tiene algunas de las salas de espera más largas del mundo. Y cuando mi vuelo de Emirates aterrizó, estacionamos cerca de un extremo de la sala B, así que cuando miré por la ventana vi alineados en una fila perfectamente simétrica unos 15 aviones de pasajeros de larga distancia de Emirates, que se extendían a lo lejos. Y se me ocurrió la idea: ¿Cuál es el ingrediente esencial que tiene Dubai y que le falta a Gaza? Porque ambos comenzaron, en cierto sentido, como la convergencia de arena y agua de mar en intersecciones cruciales del mundo.



No es petróleo: el petróleo desempeña hoy sólo un pequeño papel en la diversificada economía de Dubai. Y no es democracia. Dubai no es una democracia y no aspira a serlo. Pero ahora está llegando gente de todo el mundo a vivir aquí: su población de más de 3,5 millones ha aumentado desde el brote de Covid. ¿Por qué? La respuesta corta es un liderazgo visionario.



Dubai se ha beneficiado de dos generaciones de monarcas en los Emiratos Árabes Unidos que tuvieron una poderosa visión de cómo los Emiratos Árabes Unidos en general y el emirato de Dubai en particular podían elegir ser árabes, modernos, pluralistas, globalizados y abrazar una interpretación moderada del Islam. Su fórmula incorpora una apertura radical al mundo, un énfasis en los mercados libres y la educación, una prohibición del Islam político extremista, relativamente poca corrupción, un fuerte estado de derecho promulgado desde arriba y un compromiso incesante con la diversificación económica, el reclutamiento de talentos y desarrollo. Y todo se ha hecho a la sombra (y con la envidia) de una peligrosa República Islámica de Irán.



Dichos ignorantes sobre la guerra en Gaza

Entre las cosas más ignorantes y viles que se han dicho sobre esta guerra de Gaza está que Hamas no tuvo otra opción, que sus guerras con Israel que culminaron el 7 de octubre con una masacre asesina, los secuestros de israelíes de tan solo 10 meses hasta 86 años de edad y la violación de mujeres israelíes podrían de alguna manera excusarse como una fuga justificable de hombres reprimidos.



Vayamos al archivo: en septiembre de 2005, Ariel Sharon completó una retirada unilateral de todas las fuerzas y asentamientos israelíes de Gaza, que Israel ocupó en la guerra de 1967. En poco tiempo, Hamas comenzó a atacar los cruces fronterizos entre Gaza e Israel. Estos puntos de cruce eran un salvavidas para el comercio y el empleo, e Israel finalmente redujo el número de cruces de seis a dos.



En enero de 2006, los palestinos celebraron elecciones con la esperanza de dar legitimidad a la Autoridad Palestina para gobernar Gaza y Cisjordania. Pero el equipo de Bush insistió en que se permitiera a Hamas postularse, esperando que perdiera y ésta sería su refutación definitiva. Hamas logró ganar la mayoría parlamentaria.



Decisiones fatídicas

Estas fueron decisiones fatídicas. Una vez que Sharon sacó a Israel de Gaza, los palestinos quedaron, por primera vez en la historia, con control total sobre un pedazo de tierra. Sí, era una porción empobrecida de arena y agua de mar costera, con algunas zonas agrícolas. Y no era el hogar ancestral de la mayoría de sus residentes. Pero era suyo y podían construir lo que quisieran.



Si Hamas hubiera hubiera elegido construir su propio Dubai, el mundo no sólo se habría alineado para ayudar e invertir en él, sino que habría sido el trampolín más poderoso imaginable para un Estado palestino en Cisjordania, en el corazón de la Patria ancestral palestina. Los palestinos se habrían demostrado a sí mismos, a los israelíes y al mundo lo que pueden hacer cuando tengan su propio territorio. Pero Hamas decidió en cambio hacer de Gaza un trampolín para destruir a Israel.

> La obsceción de Hamas

Hamas nunca ha dejado de estar más interesado en destruir el Estado judío que en construir un Estado palestino, porque ese objetivo de aniquilar a Israel es lo que ha permitido a Hamas justificar su control indefinido del poder, a pesar de que Gaza sólo ha conocido la miseria económica desde que Hamas se hizo con el control. No les hacemos ningún favor a los palestinos que realmente quieren y merecen un Estado propio fingiendo lo contrario. Los habitantes de Gaza saben la verdad. Datos recientes de encuestas reportados por AFP indican que en vísperas del 7 de octubre, "muchos habitantes de Gaza eran hostiles a Hamas antes del brutal ataque del grupo contra Israel el 7 de octubre, y algunos describieron su gobierno como una segunda ocupación''.

Por Por Thomas L. Friedman

THE NEW YORK TIMES