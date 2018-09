Recientemente, se han presentado en el Congreso Nacional proyectos de modificación de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), promulgada en 2006. Esto ha generado un gran descontento y malestar en los padres, que sienten avasallado el derecho a la educación de sus hijos, ya que una de las principales modificaciones propuestas es la incorporación a la misma de la polémica "ideología de género'', que generó en la provincia, hace unos años el rechazo a la revista "ESI. Para charlar en familia'' editada por el Ministerio de Educación de la Nación en el 2011.



¿Qué es la "ideología de género'' que pretende incorporarse a la Ley 26.150 de ESI? Es una "teoría'' (no demostrada científicamente) o "perspectiva'' que considera que la sexualidad es solamente una construcción cultural desvinculada de la naturaleza biológica del ser humano. A su decir, se nace con un sexo biológico (cromosomas, hormonas, testículos, ovarios, etc.) y con obvias diferencias anatómicas y fisiológicas, pero todo esto no influye para nada en la sexualidad. Su principal mentora, Simone de Beauvoir (1908-1986), tiene una frase al respecto: "No se nace mujer: llega una a serlo'', es decir, la naturaleza en nada importa; en la mujer no hay nada más que cultura.

"Las modificaciones propuestas a la ley ESI del 2006, priva a los padres de elegir el tipo de educación para sus hijos según sus valores familiares...''

En consecuencia, esta teoría enseña que no hay dos sexos, varón y mujer, sino numerosos géneros que pueden elegirse libremente según la "identidad de género'' que desee el "individue''. En una palabra, se propone una sexualidad maleable, que toma la forma que se quiera, independientemente del sexo biológico con el que se nace.



Actualmente, se llama también "ideología'' de género, porque tiene una intención global de reingeniería social a fin de introducir esta visión o "perspectiva'' de la sexualidad en todos los ambientes, especialmente en la educación, de manera de mentalizar a las jóvenes generaciones con el "derecho'' a poder negar las características propias de su sexo.



¿Qué les enseñan a los educandos con la ESI de género? Que haber nacido varón y mujer no significa nada. Lo que vale es el género, por lo tanto, puede elegir que quiere ser, puede imaginarse, autopercibirse, y ser "reconocido'' de modo diferente a lo que es.



Para lograr la aceptación social de los géneros, se quiere entrar en la intimidad de cada familia a través de la educación formal o escolar de los niños, niñas y adolescentes. Basta ver los manuales, guías y revistas para colorear que se reparten, que bajo la consigna "Vos podés ser como quieras ser'', inculcan una sexualidad de "plastilina'' con la ideología de género desde nivel inicial. Por ello, los niños y niñas ya no están "obligados'' a ser varones o mujeres, y pueden elegir el género que quieran independientemente del sexo que tienen.



Esta reingeniería se realiza no solo por medio de la educación sistemática, sino también a través de cambios en la legislación, la cultura, la familia, el idioma, etc., y a pesar de ser contraria al más elemental sentido común, se presenta bajo la apariencia de tolerancia, comprensión y "mentalidad abierta'', apelando a la no discriminación y la inclusión.



Tal es la indignación de los padres sanjuaninos, que han presentado 10.583 firmas al gobierno de la provincia solicitando la "no adhesión a los perniciosos contenidos de la ideología de género" que se pretenden introducir modificando sustancialmente la ley nacional 26.150 de ESI. "Educación sexual, sí; ideología de género, no'', concluyen.



Por Ricardo Sánchez Recio - Orientador Familiar. Licenciado en Bioquímica.