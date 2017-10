Luego de las fraudulentas elecciones regionales venezolanas del 15 de octubre, la opinión popular es que el presidente Nicolás Maduro ha cerrado todas las vías para una solución electoral a la crisis del país y que Venezuela se convertirá en una nueva Cuba. Puede suceder, pero hay algunas cosas que sugieren lo contrario.

Marcadas diferencia entre Venezuela y Cuba.



Hay muchas similitudes. Maduro está actuando cada vez más como un dictador total, a la Fidel Castro. Las elecciones más recientes de Maduro para 23 gobernaciones fueron tan fraudulentas que fueron denunciadas por los EEUU, la Unión Europea y los países más grandes de América Latina, incluidos México, Brasil y Argentina.



Suena a broma, pero Maduro afirma haber ganado el 80% de las gobernaciones en unas elecciones limpias, a pesar de que prácticamente todas las encuestas muestran que el 80% de los venezolanos quiere que deje su cargo.



Además de utilizar recursos masivos del gobierno para ayudar a sus candidatos, permitiendo una amplia censura mediática y negándose a permitir observadores internacionales creíbles, Maduro invalidó más de 1 millón de votos de la oposición al impedir que las personas en los bastiones de la oposición emitan sus votos. Cambió las ubicaciones de los lugares de votación el día de las elecciones, envió a los votantes a barrios remotos o peligrosos.



A principios de este año, Maduro convocó un referéndum inconstitucional para elegir un congreso paralelo formado por leales. El resultado del referéndum del 30 de julio fue tan manipulado que la compañía que manejaba las máquinas de votación, Smartmatic, sugirió públicamente un día después que el gobierno había inflado el conteo de votos por al menos 1 millón de sufragios. En otras palabras, Maduro ha demostrado que las elecciones en Venezuela se han vuelto, al igual que en Cuba, irrelevantes.



Además, como Cuba en la década de 1960, Venezuela ha visto un éxodo masivo, que puede intensificarse después de las recientes elecciones. Cientos de miles de venezolanos ya han huido a Colombia, Brasil, Panamá y EEUU, tratando de escapar del colapso económico y una crisis humanitaria que está resultando en una escasez generalizada de alimentos y medicinas.



Pero es allí donde terminan las similitudes con Cuba. Venezuela no es una isla, como Cuba, y esta no es la década de 1960. A diferencia de Fidel Castro, Maduro enfrenta un creciente aislamiento internacional y no puede esperar que Rusia o China depositen fondos interminables en su economía en bancarrota.



Lo que es más importante, a diferencia de muchos cubanos que han sido anestesiados por 6 décadas de vivir en un estado policial, los venezolanos no han perdido sus instintos democráticos.



A pesar de los 18 años de bombardeo con propaganda gubernamental, decenas de miles de personas tomaron las calles a principios de este año para protestar contra Maduro, y más de 150 perdieron la vida haciendo eso.



De hecho, ya sea gracias a Twitter, Facebook o el boca a boca, los venezolanos aún tienen reflejos democráticos profundamente arraigados. Claro, Maduro puede haber impuesto su voluntad en la votación del 15 de octubre, pero no será fácil para él consolidar una dictadura a largo plazo como la de Cuba.