La conmoción política y social que ha provocado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) obliga a decir de qué se trata este organismo. Estuvimos becados allí.



* ¿Cuándo nace el Fondo Monetario Internacional?

Fue establecido en el año 1944, al concluir la Segunda Guerra Mundial en Bretton Woods, New Hampshire, en Estados Unidos, lugar elegido por 44 países para la reunión. Inició sus actividades en el año 1945. Adherir o no es una decisión libre y soberana. Actualmente son miembros casi todos los países del mundo.



* ¿Qué fue lo que motivó su creación?

Reconstruir las economías de naciones luego de la II Guerra Mundial. Esto llevó a los gobiernos a devaluar sus monedas para promover exportaciones y desalentar importaciones. Con el compromiso de aportes de cada nación, con el fin de ayudar a socios con problemas estructurales.



* ¿Es entonces un organismo de crédito?

El objeto de su fundación no es el lucro, sino el equilibrio del comercio y las finanzas internacionales, por ello la tasa de interés más baja del mundo es la que cobra el FMI.



* ¿Cómo está formado su patrimonio?

Por aportes de los países miembros. Si la toma de dinero del FMI es igual a ese aporte, no se pagan intereses, sólo se paga el costo administrativo que puede estar alrededor del 0,05%. Cuando un país necesita un aporte mayor, la tasa de interés seguirá siendo baja y si por su situación económica crítica necesita un stand by (un plan de contingencia) otros países miembros harán aportes extraordinarios que permitan financiar la ayuda. Por ello, la tasa de interés puede trepar de un 2,5% hasta un 4% anual. Cuando Néstor Kirchner canceló la deuda al FMI, de alrededor de nueve mil millones de dólares, fue por el impacto popular de la medida, pero no por su conveniencia, porque para ello tomó un préstamo de Venezuela con una tasa cinco veces mayor.



* ¿En qué moneda se mide el patrimonio y los préstamos?

No se utiliza una sola moneda, sino una canasta o cesta de monedas que, actualmente, está compuesta por el euro, el yen japonés, la libra esterlina, el renminbi chino y el dólar, combinación que determina la unidad de los Derechos Especiales de Giros (DEG).



* ¿Quién gobierna el FMI?

Sus funcionarios son especialistas de todo el mundo y corresponden a las distintas naciones que componen el organismo. La directora Gerente actual, Christine Lagarde, es francesa. El FMI tiene sede en Whasington, porque Estados Unidos prestó su territorio para ello.



* ¿Los programas de ajuste los impone el FMI?

El FMI sólo reclama metas: eliminar déficit, lograr estabilidad monetaria, promover exportaciones y todo otro objetivo que lleve al país en crisis a ordenarse y recuperarse. Se pueden lograr por dos caminos: bajar impuestos, eliminando los súper gastos de la política, establecer un sistema jubilatorio basado en la proporcionalidad de los aportes y sin jubilaciones de privilegio, eliminando organismos y cargos innecesarios en la Nación, provincias, municipios, empresas del Estado y en el Servicio Exterior, o bien, dejando todo como está, sin cambiar nada y subiendo impuestos y suprimiendo gastos que pueden ser indispensables para la población e incluso, disminuyendo la inversión y la obra pública, lo que es un desatino. Esta decisión es soberana de cada país.



* ¿Por qué entonces se le echa la culpa de todos los males al FMI?

Porque es más fácil promover la culpa de otro que asumir la propia y en esta culpa, de estar en perpetua crisis haciendo alquimia con la economía, sin hacer de una vez por todas lo que hay que hacer. Los culpables somos los argentinos, ya sea por acción o por omisión. No el FMI.





Por el Dr. Oscar Adarvez

Abogado - Especializado en Economía