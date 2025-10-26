El análisis de los resultados de las elecciones departamento por departamento: el rol de los intendentes, el quiebre del Eje Libertador y el batacazo de LLA Contra todo pronóstico, el peronismo logró el primer puesto en las elecciones. Estuvo respaldado por los intendentes del justicialismo. Principalmente por Gramajo y Munisaga. El orreguismo logró ganar en Caucete. Y los libertarios se impusieron en Capital. Por Fernando Ortiz y Gustavo Bruni.

Las elecciones legislativas 2025 en San Juan cerraron con un escenario de tercios. Es una sorpresa para el ecosistema político local que esperaba un triunfo del oficialismo con la suficiente contundencia para ingresar dos diputados al Congreso. No sucedió. El peronismo logró salir primero y La Libertad Avanza dio una batacazo en Capital que le permitió granjearse una banca.

El frente Fuerza San Juan se llevó el triunfo a través de la candidatura de Cristian Andino que aventajó por apenas tres puntos al candidato oficialista Fabián Martín y en tercer lugar el representante de La Libertad Avanza, Abel Chiconi. Los tres serán diputados nacionales por San Juan desde el próximo 10 de diciembre, cuando asuman sus bancas en lugar de Walberto Allende y Fabiola Aubone, ambos de Unión por la Patria, y de María de los Ángeles Moreno, representante de Producción y Trabajo.

En ese contexto, el trabajo en el territorio realizado por los intendentes dejó datos interesantes para analizar. El oficialismo ganó en seis departamentos, dos de ellos que no gobierna. El peronismo se quedó con 12 localidades y La Libertad Avanza metió un resultado interesante en la Capital de Susana Laciar.

El mapa de los departamentos se pintó de celeste, color de Fuerza San Juan, cuya columna vertebral es el Partido Justicialista. El mayor porcentaje lo obtuvo en San Martín, 54,93% de los votos, tierra originaria de Cristian Andino y donde el electo diputado nacional fue cuatro veces jefe comunal. Además, hubo contundentes triunfos lo tradiciones bastiones justicialistas: Chimbas y Rawson, con 44,42% y 36,17% respectivamente, consolidando el poder del exintendente Fabián Gramajo y del intendente Carlos Munisaga, que celebraron los resultados.

Pocito, que en la previa generaba expectativas en el oficialismo provincial, también fue para Fuerza San Juan con 38,20%. Pese a la poca participación del intendente Fabián Aballay, el uñaquismo logró sostener el departamento. En la periferia del Gran San Juan también los intendentes peronistas mostraron músculo con triunfos en Angaco (43,49%), Albardón (39,25%) y Ullum (53,27%).

Caso análogo el de los distritos más alejados. En 25 de Mayo el peronismo sacó el 47,05% de los votos, en Jáchal 48,43% y en Calingasta 33,09%. Mientras que en Iglesia, distrito que gobierna el bloquista Jorge Espejo, se llevó una victoria con 30,94%. Tiene sentido, Andino aprovechó todo el 2024 para recorrer el interior de la provincia y afianzar el vínculo con el electorado y los jefes comunales.

Pero no todo fue positivo para Fuerza San Juan, ya que perdió dos departamentos donde ostenta el Ejecutivo municipal. En Valle Fértil, tierra del pejotista Mario Riveros, el Frente Por San Juan lideró con 41,59%. La mayor derrota fue en Caucete. La intendenta Romina Rosas, quien fue candidata a diputada nacional en segundo término, sufrió una ajustada derrota a manos del orreguismo. Si bien fueron apenas décimas, Por San Juan sumó 37,15% contra el 37,11% del peronismo.

El oficialismo provincial, además de estos dos departamentos, se quedó con triunfos en otros cuatro que actualmente gobierna. Fue el caso de Rivadavia (38,35%), Santa Lucía (41,49%), Zonda (40,67%) -con ayuda del bloquista Miguel Atampiz- y Sarmiento (36,83%).

El orreguismo mostró una fisura en el Eje Libertador, que fue clave para que Marcelo Orrego llegara a la gobernación en la elección de 2023, y que ahora le abrió paso a La Libertad Avanza. Es que contra todo pronóstico previo, Abel Chiconi obtuvo la mayor cantidad de voluntades en Capital con el 34,58% por sobre el oficialismo. Sin embargo, la buena elección de LLA no se limitó a la Ciudad de San Juan. En Chimbas y Rawson la fuerza del presidente Javier Milei quedó segunda con 24,30% y 28,82%, relegando al oficialismo provincial al tercer lugar. Lo mismo sucedió en Rivadavia, donde sacó el 27,75% de los votos y en Santa Lucía el 25,79%.