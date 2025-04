El papa Francisco y la oposición en el Vaticano

El papa Francisco cambió más que ningún otro antecesor el rostro del papado moderno al rechazar gran parte de su pompa y privilegios, pero sus intentos de hacer la Iglesia Católica más inclusiva y menos sentenciosa lo convirtieron en un enemigo para la oposición a su pensamiento, que fueron los conservadores nostálgicos de un pasado tradicional. Francisco sacudió al Vaticano con su simpleza y sus intentos por restaurar la credibilidad de una Iglesia católica golpeada por escándalos financieros y sexuales.

Heredó una Iglesia dividida tras la renuncia en 2013 de su predecesor, Benedicto XVI. La brecha entre conservadores y progresistas se amplió cuando Francisco, de origen argentino, fue elegido como el primer papa no europeo en 1.300 años.

Durante casi una década hasta la muerte de Benedicto en 2022, hubo dos papas en el Vaticano, lo que causó mucha confusión entre los fieles y desató llamados a establecer normas escritas sobre el rol de los papas retirados.

La intensidad de la oposición conservadora hacia el papa se hizo evidente en el 2023, cuando se supo que el difunto cardenal australiano George Pell, una figura del movimiento conservador, fue el autor de un memorando que condenaba el papado de Francisco como una “catástrofe”.

Políticas de Franciso a futuro

Francisco nombró al 80% de los electores cardenales que elegirán al próximo papa, lo que aumenta, pero no garantiza, la posibilidad de que su sucesor continúe con sus políticas progresistas. Algunos expertos del Vaticano han predicho un sucesor más moderado y menos divisivo.

Su incapacidad para ayudar a poner fin a la guerra en Ucrania fue una gran decepción. Desde el día de la invasión rusa en febrero de 2022 hizo llamamientos por la paz, al menos dos veces por semana. Hizo frecuentes llamados por la liberación de los rehenes isrelíes tomados por los militantes de Hamas.

Acosado por los conservadores

Los conservadores no estuvieron contentos con el papa desde el principio de su gestión, debido a su estilo informal y su decisión de permitir que mujeres y musulmanes participen en un rito del Jueves Santo antes restringido a hombres católicos.

El papa dijo que los conservadores, cuyos gurús espirituales eran Pell y el cardenal estadounidense Raymond Leo Burke, querían encerrar al catolicismo en una armadura.

Lucha contra el abuso sexual

El papado de Francisco también estuvo marcado por su lucha por restaurar la credibilidad de una iglesia sacudida hasta sus cimientos por los escándalos de abuso sexual del clero, aunque la gran mayoría de los crímenes ocurrieron antes de su elección.

Francisco convocó a casi 200 líderes eclesiásticos en el 2019 sobre abuso sexual infantil, emitió un decreto histórico que hacía a los obispos responsables del abuso o de encubrirlo y abolió el “secreto pontificio” en estos casos.

Un inicio simple

Francisco se ganó el cariño de millones con su simplicidad minutos después de su elección como papa el 13 de marzo de 2013. “Hermanos y hermanas, buenas noches”, fueron sus primeras palabras desde el balcón de la Basílica de San Pedro, apartándose del tradicional saludo “¡Alabado sea Jesucristo!”.

El primer papa de América Latina y el primer jesuita en ocupar el cargo, Francisco también fue el primero en seis siglos en asumir la Iglesia tras la renuncia de un papa. Tomó el nombre de Francisco en honor a Francisco de Asís, el santo asociado con la paz, la preocupación por los pobres y el respeto al medio ambiente.

Vida modesta

Dentro de la pequeña ciudad-Estado, donde algunos cardenales vivían como príncipes, Francisco renunció a los amplios apartamentos papales en el Palacio Apostólico y nunca se mudó del hotel del Vaticano. La residencia de Santa Marta, un edificio moderno con un comedor común, se convirtió en el centro neurálgico de la Iglesia católica, que tiene más de 1.300 millones de fieles. Su primer viaje fuera de Roma fue a la pequeña isla italiana de Lampedusa para rendir homenaje a los miles de migrantes que se ahogaron en el Mediterráneo tratando de llegar a Europa.

Prestigio mundial

Francisco gozó de un considerable prestigio internacional, tanto por sus llamados a la justicia social como por sus arriesgadas iniciativas políticas.

Realizó más de 45 viajes internacionales, incluidos los primeros de cualquier papa a Irak, Emiratos Ãürabes Unidos, Birmania, Macedonia del Norte, Bahrein y Mongolia.

El efecto Francisco

Aunque su estilo no fue bien recibido por todos los miembros de la jerarquía eclesiástica, algunos de los cuales se habían acostumbrado al lujo de mansiones y palacios, el “efecto Francisco” comenzó a calar en la institución.

Una iglesia para los pobres

Desde el principio, Francisco envió señales claras a los sacerdotes y obispos sobre el tipo de iglesia que deseaba.

Dijo que no había lugar para “arribistas ni trepadores sociales” entre el clero, les dijo a los cardenales que no debían vivir “como príncipes” y afirmó que la iglesia no debía “diseccionar la teología” en salones lujosos mientras había gente pobre a la vuelta de la esquina.

>>Desde Bergoglio hasta Francisco

Devoto de San José y de Santa Teresita, Jorge Bergoglio fue una figura singular, siempre capaz de sorprender. Su vida, una auténtica carrera de obstáculos, estuvo marcada por la llegada a cargos de gran responsabilidad en momentos turbulentos, sin haberlos buscado.

* Nacimiento. Hijo de inmigrantes italianos, el mayor de cinco hermanos en una familia de clase media, nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires.

* Llamado de Dios. El llamado de Dios le llegó el 21 de septiembre de 1953, después de una confesión, cuando tenía 16 años. Ingresó al seminario metropolitano de Buenos Aires a los 20 años, en 1957.

* Estudios. En 1964, aún dentro de su período de formación y ya licenciado en Filosofía, fue maestrillo en el Colegio jesuita de la Inmaculada Concepción de Santa Fe. Allí enseñaba Literatura y Psicología. Tenía 28 años.

* Sacerdote. Fue ordenado sacerdote en 1969, en 1973, con tan solo 36 años, se convirtió en el Provincial más joven en la historia reciente de los jesuitas.

* Rector. Fue rector del Colegio jesuita Máximo de San Miguel, en las afueras de Buenos Aires, entre 1979 a 1985. Enseñaba allí Teología.

* Obispo Auxiliar. Juan Pablo II lo nombró primero obispo auxiliar de Buenos Aires en 1992 y, en 1997, obispo coadjutor con derecho a sucesión, lo que se convirtió en su gran trampolín hacia el papado.

* Casi papa. Bergoglio había sido el segundo más votado después de Joseph Ratzinger (Alemania) en el cónclave de 2005 que eligió al sucesor de Juan Pablo II.

* Papa Francisco. Tras la renuncia de Benedicto XVI al pontificado, el cardenal argentino, Jorge Bergoglio, fue elegido el 13 de marzo de 2013 en la quinta votación efectuada durante el segundo día de cónclave.

* Final. Falleció ayer, 21 de abril de 2025.

Por Philip Pullella y Lucila Sigal

Agencia Reuters