Comenzó el juicio contra el excomisario Gustavo Padilla acusado de peculado y estafa

Después de cinco años de uno de los escándalos más resonantes dentro de la Policía de San Juan, este martes comenzó el juicio contra el excomisario Gustavo Padilla , acusado de peculado, estafa y falsificación de documento público por presuntamente quedarse con un vehículo que se encontraba bajo custodia en el Depósito Judicial .

El proceso se desarrolla en la Sala I de la Cámara en lo Penal y Correccional , bajo la conducción del juez Víctor Muñoz Carpino . En el banquillo de los acusados no está solo Padilla: también enfrentan cargos los policías Gómez y Chirino, señalados por una supuesta participación en la maniobra .

Padilla fue jefe del Depósito Judicial de la Policía de San Juan, ubicado en el departamento 9 de Julio, y su nombre ya había estado en el centro de una fuerte polémica en 2019. En ese entonces se descubrió que utilizaba para fines personales una camioneta Toyota Hilux que había sido secuestrada en una causa penal . Incluso la tenía en su casa, mientras se hacía trasladar al trabajo en un móvil policial.

Ese caso también alcanzó al entonces titular del Segundo Juzgado de Instrucción, Pablo Flores, quien había entregado el vehículo de manera irregular. Ante el avance de un jury de enjuiciamiento, el magistrado terminó renunciando a su cargo.

Por su parte, Padilla fue condenado en septiembre de 2021 a seis meses de prisión en suspenso por la jueza Mónica Lucero, del entonces Tercer Juzgado Correccional , por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La acusación contra el excomisario Gustavo Padila

Ahora, el excomisario —actualmente suspendido y a la espera de una posible exoneración de la fuerza— enfrenta un nuevo juicio. Según la investigación, habría montado una maniobra para quedarse con un Chevrolet Corsa que estaba radiado en el Depósito Judicial por una infracción de tránsito.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, Padilla habría engañado a la propietaria del vehículo y le pagó 25 mil pesos para quedarse con el auto. La operación se formalizó el 20 de agosto de 2019, cuando firmaron documentos en una escribanía.

Sin embargo, la maniobra no terminó allí. La acusación sostiene que, con ayuda del oficial inspector Mauricio Oro, que prestaba servicio en la Comisaría 3ª, Padilla consiguió un acta falsa de esa dependencia con la firma adulterada del jefe policial. Con ese documento logró obtener la documentación del vehículo y retirarlo del Depósito Judicial el 21 de agosto de 2019, sin la autorización del Juzgado de Faltas correspondiente.

Cómo se descubrió la maniobra

El caso salió a la luz cuando detectaron el acta adulterada que tenía la firma falsificada del jefe de la Comisaría 3ª. A partir de esa irregularidad, el responsable de la dependencia radicó la denuncia penal.

Paralelamente, la propietaria del automóvil descubrió que había sido víctima de una presunta estafa por parte del excomisario y también realizó una presentación judicial.

En esta causa también había sido imputado el oficial inspector Mauricio Oro, aunque en la audiencia realizada este martes por la mañana sólo se presentaron tres acusados.

El Ministerio Público Fiscal está representado por la fiscal Silvina Gerarduzzi, mientras que la defensa de los imputados está a cargo del abogado Gustavo Sánchez, exsecretario de Seguridad y conocido defensor de policías en causas judiciales.