Copa Libertadores 2026: cómo configurar tu televisor para vivir los partidos como si estuvieras en el estadio

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 ya está en marcha y, con muchos encuentros disputándose fuera de casa o en horarios poco accesibles, ver los partidos desde el hogar se ha convertido en la principal alternativa para los hinchas.

En este escenario, la configuración del televisor y su correcta ubicación dentro del espacio cobran un papel clave para lograr una experiencia más inmersiva, cercana a la del estadio.

Especialistas del sector tecnológico coinciden en que no basta con tener un televisor moderno: la forma en que se instala y se ajusta puede marcar una diferencia sustancial en la calidad de imagen, la percepción del movimiento y el sonido ambiente durante los partidos. Desde la distancia de visualización hasta la activación de modos específicos, cada detalle influye en cómo se vive el fútbol en casa.

“Para disfrutar cada gol, jugada e instante como si se estuviera en el estadio, es clave contar con un televisor con tecnología que se adapte al contenido. En el caso del fútbol, los modos deportivos ajustan automáticamente parámetros como brillo, contraste y sonido para transmitir mejor la energía del juego”, explicó Roberto De La Cruz, vicepresidente de TCL Electronics Perú.

A partir de estas recomendaciones, se pueden identificar algunos aspectos fundamentales para optimizar la experiencia durante la transmisión de los partidos:

1. Elegir el tamaño adecuado según la distancia

Antes de configurar cualquier parámetro, es fundamental considerar la relación entre el tamaño del televisor y la distancia desde donde se observa. Una pantalla demasiado pequeña puede limitar la percepción del juego, mientras que una demasiado grande en un espacio reducido puede resultar incómoda.

Como referencia, para una distancia cercana a los 2.3 metros se recomienda un televisor de aproximadamente 75 pulgadas. Si la separación es de unos 2.6 metros, una pantalla de 85 pulgadas puede ofrecer mejores resultados. En espacios más amplios, de al menos 3 metros, se pueden aprovechar televisores de 98 pulgadas para una experiencia más envolvente.

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2. Ubicación y ergonomía: claves para largas transmisiones

Una vez definido el tamaño, la ubicación del televisor es otro factor determinante. La pantalla debe estar alineada a la altura de los ojos para evitar fatiga visual, especialmente durante partidos que pueden extenderse por más de 90 minutos.

El uso de soportes de pared o bases ajustables permite mejorar el ángulo de visión y garantizar que todos los espectadores tengan una perspectiva cómoda. Además, reducir reflejos de luz directa ayuda a mantener la claridad de la imagen en todo momento.

3. Aprovechar los modos de imagen para deportes

Muchos televisores actuales incorporan configuraciones específicas para contenido deportivo. Estos modos están diseñados para optimizar la fluidez de la imagen, un aspecto clave en transmisiones con movimientos rápidos como el fútbol.

El procesamiento de imagen en estos perfiles suele mejorar la nitidez, reducir el desenfoque en jugadas veloces y ajustar los colores para resaltar el césped, los uniformes y los detalles del campo de juego.

4. Activar el “Modo Deportes” o equivalente

Dentro de las configuraciones del televisor, suele existir una opción denominada “Modo Deportes” o “Fútbol”. Esta función ajusta automáticamente parámetros como brillo, contraste y definición, además de modificar el audio para recrear el ambiente del estadio.

El resultado es una experiencia más envolvente, donde se perciben con mayor claridad los cánticos, el sonido del balón y la intensidad del partido. Esta opción se encuentra generalmente en el menú de imagen o configuración avanzada del equipo.

5. El sonido también marca la diferencia

Más allá de la imagen, el audio cumple un rol fundamental. Ajustar el volumen, activar modos envolventes o complementar con barras de sonido puede potenciar la sensación de estar en una tribuna.

En conjunto, estas configuraciones permiten transformar la experiencia de ver fútbol en casa. Con pequeños ajustes técnicos y una correcta disposición del televisor, es posible acercarse a la intensidad del estadio sin salir del hogar, en un contexto donde la televisión se consolida como el principal punto de encuentro para seguir cada partido.