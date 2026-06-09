Cuota alimentaria actualizada a junio 2026: cuánto es el mínimo por hijo, según el INDEC

La cuota alimentaria: cuál debería ser el mínimo por hijo en junio 2026 según el INDEC volvió a quedar en el centro del debate judicial y económico en la Argentina, luego de que se conocieran los nuevos valores de la canasta de crianza. Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), criar un hijo en el país cuesta entre $515.236 y $676.431 por mes, dependiendo de la edad del niño o adolescente. Estos montos ya son utilizados como referencia en tribunales de familia para actualizar acuerdos y fijar obligaciones alimentarias.

El indicador, que se consolidó en los últimos años como una herramienta clave en procesos judiciales, no solo contempla gastos básicos como alimentación, educación, salud, vivienda y transporte, sino también el valor económico del cuidado cotidiano. De esta manera, la canasta de crianza busca reflejar el costo real de la crianza en Argentina, incorporando un componente que históricamente no era reconocido en las discusiones sobre manutención.

En este contexto, la actualización correspondiente a abril de 2026 impacta directamente en los expedientes judiciales en trámite y en las nuevas demandas por alimentos. Jueces, abogados y mediadores utilizan estos valores como parámetro objetivo para evaluar si una cuota alimentaria resulta suficiente para garantizar el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

El informe del INDEC detalla diferencias significativas según la edad del menor, lo que también repercute en la determinación de la cuota alimentaria. Los valores oficiales de la canasta de crianza son los siguientes: menores de 1 año, $515.236; niños de 1 a 3 años, $616.046; niños de 4 a 5 años, $538.587; y niños de 6 a 12 años, $676.431.

El costo más elevado se registra en la franja de 6 a 12 años, etapa en la que aumentan los gastos vinculados a educación formal, transporte, indumentaria, actividades extracurriculares y alimentación. En cambio, durante la primera infancia, el mayor peso económico se encuentra en el tiempo de cuidado requerido, ya que implica mayor dedicación diaria.

En términos generales, la canasta de crianza se transformó en una referencia cada vez más utilizada por el sistema judicial argentino, especialmente en causas donde no existen acuerdos claros entre progenitores o cuando se busca actualizar montos que quedaron desfasados respecto de la inflación.

Qué incluye la canasta de crianza del INDEC

El indicador oficial se compone de dos grandes bloques: bienes y servicios, por un lado, y el costo del cuidado, por otro. El primero incluye alimentación, salud, educación, transporte, vestimenta y vivienda, es decir, los gastos materiales básicos necesarios para el desarrollo de un niño o niña.

El segundo componente incorpora el valor económico del tiempo destinado al cuidado, calculado a partir de referencias salariales del sector de asistencia y cuidado de personas. Este punto es clave, ya que introduce en la discusión judicial un reconocimiento económico a las tareas domésticas y de crianza que tradicionalmente no eran remuneradas.

Para abril de 2026, los valores estimados de bienes y servicios fueron de $183.349 para menores de 1 año; $236.746 para niños de 1 a 3 años; $301.525 para niños de 4 a 5 años; y $374.042 para el grupo de 6 a 12 años. Estos números muestran la estructura base sobre la cual luego se adiciona el costo del cuidado.

El impacto en la cuota alimentaria y el criterio judicial

La actualización de la canasta de crianza ya comenzó a ser aplicada como parámetro en distintos juzgados del país. Si bien la ley no establece un monto fijo para la cuota alimentaria, el INDEC funciona como una referencia objetiva para determinar pisos mínimos de cobertura.

En la práctica, los jueces suelen fijar cuotas que representan entre el 20% y el 30% de los ingresos del progenitor no conviviente, aunque cada caso se analiza de manera individual. Entre los factores considerados figuran las necesidades del menor, la capacidad económica de ambos padres, el régimen de cuidado y el nivel de vida previo.

El Código Civil y Comercial de la Nación establece que ambos progenitores deben contribuir al sostenimiento de sus hijos en proporción a sus recursos. Esa obligación incluye alimentación, vivienda, educación, salud, vestimenta y esparcimiento, entre otros rubros esenciales para el desarrollo integral.

El piso orientativo en junio de 2026

Tomando como referencia la canasta de crianza del INDEC, los valores que se utilizan como piso orientativo de cuota alimentaria en junio de 2026 son los siguientes: menores de 1 año, $515.236; de 1 a 3 años, $616.046; de 4 a 5 años, $538.587; y de 6 a 12 años, $676.431.

Estos montos representan el costo total estimado de crianza, por lo que en la mayoría de los casos se distribuyen entre ambos progenitores según el esquema de cuidado y la situación económica de cada uno. En ese sentido, la canasta no define automáticamente lo que debe pagar cada parte, pero sí establece una base de referencia cada vez más utilizada, indicó Iprofesional.