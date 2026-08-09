Aprender a leer entre juegos y palabras

NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
¡Entre juegos y palabras: así aprenden a leer nuestros chicos!
En la Escuela Batalla de Chacabuco se vivió una hermosa jornada junto a los alumnos, dónde la alfabetización fue la gran protagonista. Bajo el lema “Escribir para crear, crear para aprender”, el aula se llenó de colores, juegos y propuestas que despertaron la curiosidad y el entusiasmo de los alumnos.
En un espacio dinámico, el juego, la tecnología simbólica y la expresión oral y escrita se entrelazan, demostrando que la alfabetización no es solo aprender letras, sino también comprender, comunicar y crear.