    • 9 de agosto de 2026 - 08:00

    Aprender a leer entre juegos y palabras

    Aprender a leer. Imagen IA.

    Aprender a leer. Imagen IA.

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    NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

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    Imagen ilustrativa.

    Semana de la Educación Especial

    ¡Entre juegos y palabras: así aprenden a leer nuestros chicos!

    En la Escuela Batalla de Chacabuco se vivió una hermosa jornada junto a los alumnos, dónde la alfabetización fue la gran protagonista. Bajo el lema “Escribir para crear, crear para aprender”, el aula se llenó de colores, juegos y propuestas que despertaron la curiosidad y el entusiasmo de los alumnos.

    En un espacio dinámico, el juego, la tecnología simbólica y la expresión oral y escrita se entrelazan, demostrando que la alfabetización no es solo aprender letras, sino también comprender, comunicar y crear.

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